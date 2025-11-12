Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
SUA şi Elveţia, aproape de un acord pentru reducerea tarifelor comerciale

T.B.
Internaţional / 12 noiembrie, 07:25

SUA şi Elveţia, aproape de un acord pentru reducerea tarifelor comerciale

Statele Unite şi Elveţia se află în fazele finale ale negocierilor pentru un acord comercial care ar reduce semnificativ tarifele de import impuse de administraţia Trump, de la 39% la 15%, potrivit mai multor surse citate de presa internaţională.

Preşedintele Donald Trump a confirmat luni că oficialii de la Casa Albă lucrează la un acord menit să atenueze efectele taxelor introduse în august asupra exporturilor elveţiene.

”Nu am stabilit încă o cifră finală, dar lucrăm la ceva care să ajute Elveţia. Am lovit Elveţia destul de puternic, dar vrem ca ea să rămână o ţară prosperă. A fost un aliat foarte bun.”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.

Surse apropiate discuţiilor afirmă că tariful ar putea fi redus la 15%, acelaşi nivel aplicat Uniunii Europene, iar acordul ar putea fi finalizat în următoarele săptămâni, potrivit Bloomberg.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Economiei din Elveţia a declarat pentru CNBC că ministrul Guy Parmelin ”este în contact constant cu autorităţile americane relevante, inclusiv cu reprezentanţii USTR”, fără a comenta detalii privind negocierile.

Tariful de 39%, impus de Trump în cadrul campaniei sale de reechilibrare a balanţelor comerciale, a afectat în special exporturile elveţiene de ceasuri, bijuterii, maşini, produse electronice, ciocolată şi produse farmaceutice.

Acţiunile companiilor Swatch Group şi Richemont au crescut marţi dimineaţă la deschiderea bursei, în contextul optimismului privind apropierea unui acord.

Directorul general al producătorului de ceasuri Breitling a calificat tariful drept ”dezastruos” pentru industria elveţiană.

Administraţia americană a justificat măsura prin dezechilibrul comercial dintre cele două ţări. Conform Biroului Reprezentantului pentru Comerţ al SUA (USTR), deficitul de bunuri al Statelor Unite în comerţul cu Elveţia a fost de 38,5 miliarde de dolari anul trecut.

Guvernul elveţian a respins acuzaţiile privind practici comerciale neloiale, precizând că relaţiile comerciale sunt „relativ echilibrate”, deoarece SUA are un excedent la exporturile de servicii, în timp ce Elveţia îl are la exporturile de bunuri.

Peste 99% dintre produsele americane pot fi importate în Elveţia fără taxe vamale, a subliniat Berna în luna august.

