SUA şi Slovacia au semnat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare

T.B.
Internaţional / 17 ianuarie, 12:25

SUA şi Slovacia au semnat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare

SUA şi Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependenţa statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia, informează sâmbătă dpa.

Prim-ministrul slovac Robert Fico şi secretarul american pentru energie Chris Wright au semnat documentul, care prevede, între altele, construirea unei noi unităţi de reactor de 1.200 MW la situl Jaslovske Bohunice. Potrivit dpa, compania americană Westinghouse este principalul candidat pentru acest proiect, evaluat între 10 şi 15 miliarde de lire sterline (11,6-17,4 miliarde dolari).

Premierul Fico a caracterizat acordul drept „o piatră de hotar semnificativă în relaţiile bilaterale şi un semnal clar că Slovacia şi Statele Unite împărtăşesc o viziune strategică comună asupra viitorului energiei”. Secretarul Chris Wright a subliniat că înţelegerea reflectă „un angajament comun pentru consolidarea securităţii şi suveranităţii energetice europene pentru deceniile următoare”, conform dpa.

Centralele nucleare existente de la Jaslovske Bohunice şi Mochovce furnizează peste jumătate din consumul de energie electrică al Slovaciei, care are o populaţie de aproape 5,5 milioane de locuitori. Acestea funcţionează cu reactoare cu apă sub presiune, proiectate iniţial după modele sovietice şi ruseşti.

În trecut, grupuri anti-nucleare austriece au organizat proteste repetate împotriva acestor instalaţii, unele având o vechime de peste 40 de ani. Amplasamentul Jaslovske Bohunice se află la aproximativ 100 de kilometri est de Viena, menţionează dpa.

