Superliga: Dinamo s-a impus la Farul Constanţa, scor 3-2

Echipa bucureşteană Dinamo a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 25-a din Superligă, informează news.ro.

A fost un meci alert la Ovidiu, început cu ocazii de ambele părţi. Musi a şutat în minutul 5, dar Buzbuchi a respins, iar Grigoryan a lovit transversala cinic minute mai târziu. Primul gol a picat în minutul 25, când Alibec a trimis foarte bine şi Radaslavescu a înscris. Egalarea s-a produs în minutul 45. După un corner al lui Soro, Boateng a marcat cu o lovitură de cap. Constănţenii au primit un penalti după verificarea VAR, pentru o lovitură aplicată peste faţă, de Stoinov lui Gustavo Marins, iar Larie a transformat fără emoţii în minutul 71. Boateng a reuşit dubla în minutul 75, dar jucătorii lui Kopic au dat lovitura pe final, prin Alexandru Pop, care a înscris din unghi şi a pus pe tabelă scorul final, Farul - Dinamo 2-3.

În clasament, Dinamo e pe locul al doilea, cu 48 de puncte, în spatele Rapidului, care are acelaşi număr de puncte. Farul rămâne cu 34 de puncte, pe locul 10.

FARUL: Buzbuchi - D. Maftei, Larie, Gustavo Marins, L. Pellegrini (Ţîru 46) - Vînă, Ramalho, Radaslavescu (I. Cojocaru 76) - N. Grigoryan (R. Tănasă 46) - Alibec (Vojtus 63), Işfan (J. Markovic 80). ANTRENOR: Ianis Zicu

DINAMO: Epassy - Ikoko (M. Duţu 80), K. Boateng, Stoinov, Opruţ - Gnahore, Mărginean (Armstrong 60), C. Cîrjan - Alberto Soro (Cr. Mihai 80), Karamoko (V. Ţicu 90+3), A. Musi (Al. Pop 80). ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Vînă 45+2 / Opruţ 35, A. Musi 38, Karamoko 45+2, Stoinov 69, Armstrong 79

Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu - Cristina Trandafir