Superliga: Dinamo - Universitatea Cluj, scor 1-0

Echipa bucureşteană Dinamo a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 22-a din Superligă, potrivit news.ro.

Cele două formaţii şi-au împărţit ocaziile în primul sfert de oră al meciului de pe Arena Naţională. Gertmonas a apărat şutul lui Musi, din minutul 9, apoi El Sawy şi Macalou au pus în pericol poarta lui Epassy, în minutul 12. Gertmonas a intervenit şi la şutul lui Soro, din minutul 19, pentru ca gazdele să deschidă scorul, în minutul 41, prin Karamoko. Partea secundă a început cu bara transversală lovită de Karamoko, în minutul 47, iar Soro a trimis puţin pe lângă poartă, în minutul 56. Dinamo a mai avut o bară, prin Musi, în minutul 61. Clujenii au forţat golul egaliator pe final de meci, Taiwo a trimis în braţele lui Epassy, în minutul 78, însă Dinamo U Cluj s-a terminat 1-0.

Victoria o duce pe Dinamo la 41 de puncte, care o plasează pe locul al doilea în clasament, după Rapid, cu 42 de puncte. Universitatea Cluj rămâne cu 33 de puncte şi este pe locul 8 în Superligă.

DINAMO: Epassy - Sivis (Ikoko 87), Boateng, Stoinov, Opruţ - Mărginean, Gnahore, Cîrjan (Milanov 87) - Alberto Soro (Armstrong 58), Karamoko (Perica 72), Al. Musi (Mazilu 72). ANTRENOR: Zeljko Kopic

U CLUJ: Gertmonas - Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu - Murgia (D. Codrea 64), Bic (G Simion 64), Fabry (Taiwo 72) - Macalou, Postolachi (A. Gheorghiţă 64), El Sawy (A. Trică 46). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Mărginean 2 / Mikanovic 90+4

Arbitri: Rareş Vidican - George Neacşu, Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu - Vasile Marinescu