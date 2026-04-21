Superliga: Farul Constanţa - FCSB, scor 2-3

Echipa bucureşteană FCSB a învins luni seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a cincea din play-out-ul Superligii, potrivit news.ro.

La Ovidiu, bucureştenii l-au pierdut pe Miculescu, accidentat şi înlocuit încă din minutul 22. Gazdele au deschis scorul pe finalul primei reprize, prin Radaslavescu, din pasa lui Maftei, însă o parte de vină la gol o are şi portarul Târnovanu. Elevii lui Mirel Rădoi au întors rezultatul în decurs de numai opt minute din partea secundă. Mai întâi a egalat Joao Paulo, în minutul 56, cu un şut plasat din afara careului. Şase minute mai târziu Octavian Popescu a pasat de pe stânga în faţa porţii şi Cisotti i-a adus pe oaspeţi în avantaj, pentru ca în minutul 64 Florin Tănase să pătrundă în dribling şi să înscrie al treilea gol al roş-albaştrilor. Târnovanu a mai gafat odată şi le-a dat şansa gazdelor să înscrie prin Alibec, în minutul 72, iar finalul a fost cu emoţii pentru bucureşteni. S-a încheiat însă Farul - FCSB 2-3 şi bucureştenii sunt pe primul loc în play-out, cu 33 de puncte. Farul e pe locul 7, având 23 de puncte.

FARUL: Rafael Munteanu - D. Maftei (R. Tănasă 72), Dican, Gustavo Marins, Cr. Ganea - Vînă (Ştefan Duţu 72), Sîrbu (Goncear 81), Ramalho (Luca Banu 57) - Işfan, Alibec, Radaslavescu (G. Iancu 81). ANTRENOR: Flavius Stoican

FCSB: Târnovanu - V. Creţu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo - Fl. Tănase, Chiricheş (Lixandru 77), Olaru (Ngezana 78) - Miculescu (Octavian Popescu 22), Al. Stoian (M. Toma 70), Cisotti (Radunovic 77). ANTRENOR: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Ramalho 28, Alibec 69, Dican 71, Gustavo Marins 89 / -

Arbitri: Viorel Flueran - Alexandru Vodă, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Ionuţ Coza - Andrei Antonie