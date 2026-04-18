Superliga: FC Argeş - CFR Cluj, scor 0-1

Echipa CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea FC Argeş, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii, potrivit news.ro.

La Mioveni, piteştenii au avut prima ocazie a meciului, şutul lui Moldoveanu fiind deviat în corner, în minutul 5. Minutul 18 a adus ocazia lui Alibek Aliev, al cărui şut a fost respins de Căbuz, iar în minutul 34 Sinyan a respins mingea trimisă spre poartă de Yanis Pîrvu. Finalul reprizei a adus o fază controversată. Piteştenii au cerut penalti la un contact între portarul Popa şi Moldoveanu, însă arbitrul Istvan Kovacs i-a arătat cartonaşul galben piteşteanului, pentru simulare, şi a dictat fault în atac.

Partea secundă a început cu bara lui Sinyan, din minutul 51, gambianul trimiţând cu capul după o lovitură liberă executată de Korenica. Gazdele au răspuns prin şutul lui Bettaieb, la colţul scurt, respins de Popa şi, în minutul 82, clujenii au certu şi ei penalti, la Zahovic, dar Kovacs nu a acordat nimic, considerând că a fost simulare. Oaspeţii au dat lovitura pe final, în al treilea minut de prelungire, cu un gol al lui Păun, din careu, iar FC Argeş - CFR Cluj s-a încheiat 0-1.

CFR e a treia în play-off, cu 34 de puncte, iar FC Argeş e pe locul 5, cu 30 de puncte.

FC ARGEŞ: Căbuz - Oancea, M. Tudose, Garutti (I. Rădescu 57), Briceag - Y. Pîrvu, Raţă (Rober Sierra 46), Seto, Blagaic (Idowu 85) - R. Moldoveanu (Bettaieb 57), Brobbey-Luckassen (Ricardo Matos 69). ANTRENOR: Bogdan Andone

CFR CLUJ: M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Djokovic (A. Păun 46), T. Keita (Deac 89) - Cordea (Fică 63), Korenica, Biliboc - Alibek Aliev (Zahovic 81). ANTRENOR: Daniel Pancu

Cartonaşe galbene: Raţă 27, R. Moldoveanu 45+1,Straton 88 / Braun 77, Deac 90+1

Arbitri: Istvan Kovacs - Ferencz Tunyogi, Ioan Alexandru Corb

Arbitri VAR: Iulian Dima - Lucian Rusandu