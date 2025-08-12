Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Superliga: Oţelul Galaţi - Rapid Bucureşti, scor 1-1

S.B.
Sport / 12 august, 10:30

Superliga: Oţelul Galaţi - Rapid Bucureşti, scor 1-1

Echipa bucureşteană Rapid a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în ultimul meci al etapei a cincea din Superligă, potrivit news.ro.

Gălăţenii au ratat prima ocazie importantă prin Ne Lopes, în minutul 13, iar în minutul 30 portarul Stolz a reţinut şutul lui Bană. După trei minute Andrei Ciobanu a deschis scorul, înscriind la colţul lung, şi Oţelul a avut avantaj minim la pauză.

Rapidul a jucat altceva în repriza secundă şi ocaziile au început să curgă încă din minutul 48, când Alex Dobre a trimis puţin pe lângă poarta gazdelor. La faza următoare, Tobias Christensen a şutat bine, dar Dur-Bozoancă a scos in extremis. Tot portarul gălăţean a intervenit în minutul 54, respingând în transversală şutul lui Borza. Alex Dobre a marcat golul egalizator al giuleştenilor, în minutul 60, apoi Baroan nu a găsit poarta, cinci minute mai târziu. Oaspeţii au solicitat penalti în minutul 76, invocând un henţ la Zhelev, dar după verificarea VAR nu s-a dat nimic şi partida de la Galaţi s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Rapid a ajuns la 11 puncte în cinci etape şi este pe locul secund, după Universitatea Craiova (13 puncte). Oţelul a bifat al treilea meci egal şi, cu 6 puncte este pe locul 9,

OŢELUL: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu - Joao Lameira, Joao Paolo, A. Ciobanu (Andrezinho 68) - Patrick Fernandes (Trif 88), Paulinho, Bană. ANTRENOR: Laszlo Balint

RAPID: Stolz - Braun, D. Ciobotariu, L. Kramer, Borza (El Sawy 90) - K. Keita, Hromada (Gojkovic 39) - Al. Dobre, T. Christensen (Blazek 90), Micovschi (Hazrollaj 46) - Baroan. ANTRENOR: Costel Gâlcă

Cartonaşe galbene: Kazu 11 / -

Arbitri: Viorel Flueran - Romică Bîrdeş, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache - Iulian Călin

