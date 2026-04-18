Superliga: Oţelul Galaţi - UTA Arad scor 1-0

Echipa Oţelul Galaţi a învins vineri, pe teren propriu, scor 1-0, echipa UTA Arad, în primul meci al etapei a cincea din play-out-ul Superligii, potrivit news.ro.

Oaspeţii au avut doi jucători eliminaţi.

În minutul 15 al meciului de la Galaţi, Pospelov a comis un henţ în propriul careu, iar VAR a analizat timp de câteva minute. Arbitrul Cristian Moldoveanu a acordat penalti pentru gazde şi l-a eliminat pe Pospelov, enervându-l pe antrenorul Mihalcea, care a protestat şi a primit galben. Lovitura de pedeapsă a fost executată de Andrei Ciobanu, care a transformat, în minutul 19. Meciul a fost lipsit apoi de faze de poartă periculoase, iar Oţelul - UTA s-a încheiat 1-0.

Arădenii rămân pe primul loc în play-out, cu 31 de puncte, în timp ce Oţelul este a patra, cu 27 de puncte.

OŢELUL: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Kazu (Conrado 46) - A. Ciobanu (Pedro Nuno 78), Joao Lameira - Bană (Bordun 63), Andrezinho (Bruno Paz 62), Luan - Patrick (Debeljuh 73). ANTRENOR: Stjepan Tomas

UTA ARAD: Gorcea - F. Iacob (Van Durmen 79), Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Odada (Benga 33) , Sota Mino (Stolnik 79) - Hakim Abdallah, A. Roman, Ţăroi (Ţuţu 33) - M. Coman. ANTRENOR: Adrian Mihalcea

Cartonaşe galbene: Kazu 38 / Adrian Mihalcea 18, M. Coman 28, Stolnik 85, Hakim Abdallah 90+2

Cartonaşe roşii: Dmytro Pospelov (UTA Arad) 18, Sabahudin Alomerovic (UTA Arad) 90+4

Arbitri: Cristian Moldoveanu - Imre-Laszlo Bucsi, Ionuţ Neacşu

Arbitri VAR: Marcel Bîrsan - Andrei Chivulete