Superliga: Portarul Andrei Gorcea şi-a prelungit contractul cu UTA Arad

UTA Arad a ajuns la un acord cu portarul Andrei Gorcea pentru prelungirea contractului. Noua înţelegere este valabilă până în vara anului 2028, potrivit news.ro.

Sosit la Arad la începutul anului trecut, portarul în vârstă de 24 de ani a apărat, în acest sezon, poarta „Bătrânei Doamne” în 13 rânduri. În această perioadă, echipa a acumulat puncte importante şi a obţinut nu mai puţin de 8 victorii în cele două competiţii interne.

„Sunt bucuros pentru faptul că drumul meu continuă alaturi de voi şi sper să ne bucurăm de multe momente frumoase, în continuare, împreună. Haide UTA!”, a declarat Andrei Gorcea la semnarea prelungirii înţelegerii.

În cariera sa, Andrei a mai evoluat pentru Universitatea Cluj Napoca.