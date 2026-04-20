Superliga: Universitatea Craiova a învins cu 1-0 Rapid, în play-off

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii, potrivit news.ro.

Prima repriză a derby-ului de la Craiova a fost una anostă fără ocazii importante, poate doar ghiuleaua lui Screciu, din lovitură liberă, în minutul 32, să merite amintită. În minutul 43 Bancu şi Matei au încercat o fază în careul oaspeţilor, dar Aioani a fost la post şi la pauză s-a intrat cu scor alb.

Craiovenii au reuşit însă să deschidă scorul foarte repede în startul părţii secunde. Mekvabishvili a centrat de pe stânga şi Al-Hamlawi a înscris cu o lovitură de cap. Christensen a dat replica pentru oaspeţi, dar norvegianul a intrat în careu şi a fost blocat, neputând să şuteze periculos la poarta lui Popescu. Giuleştenii au rămas sus şi Talisson a centrat excelent în careu, în minutul 77, însă reluarea lui Alex Dobre a trecut puţin pe lângă bară şi craiovenii au răsuflat uşuraţi. Elevii lui Gâlcă au controlat finalul de meci, însă nu au putut finaliza, iar Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0. Oltenii sunt pe locul secund în clasament, cu 39 de puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Cluj. Rapid are 32 de puncte şi ocupă locul 4.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Carlos Mora, Cicâldău, Mekvabishvili (Al. Creţu 90), Bancu - D. Matei (B[sceanu 77), Al-Hamlawi (Nsimba 70), Baiaram (Samuel Teles 77). ANTRENOR Filipe Coelho

RAPID: Aioani - Onea (Cr. Manea 79), Paşcanu, Kramer, Borza - T. Christensen (Hazrollaj 79), K. Keita, Grameni - Moruţan (Al. Dobre 68), Koljic (D. Paraschiv 46), Petrila (Talisson 68). ANTRENOR Costel Gâlcă

Cartonaşe galbene: Samuel Teles 82, L. Popescu 90+2 / Paşcanu 90+2

Arbitri: Szabolcs Kovacs - Mihai Marica, George Neacşu

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Cristina Trandafir