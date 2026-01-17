Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Superliga: UTA Arad a învins Unirea Slobozia, scor 3-1

S.B.
Sport / 17 ianuarie, 16:07

Superliga: UTA Arad a învins Unirea Slobozia, scor 3-1

Echipa UTA Arad a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Superligă, potrivit news.ro.

Unirea Slobozia a revenit pe propriul stadion, dar fără noroc. Arădenii au încercat vigilenţa lui Robert Popa în minutul 19, când Alin Roman a şutat de la distanţă. După cinci minute oaspeţii au deschis scorul, prin Marius Coman, care l-a lobat pe Popa. Ialomiţenii au egalat în minutul 35, când Alexandru Albu a înscris din faţa porţii.

Elevii lui Mihalcea au ratat o ocazie mare în minutul 70, prin Vali Costache, pentru ca un minut mai târziu Papeau să şuteze din prima şi să trimită puţin pe lângă poarta lui Gorcea.

Şi dacă Unirea nu a marcat, a făcut-o Alomerovic, pentru arădeni, în minutul 73, aducându-i din nou în avantaj pe alb-roşii.

Intrat în minutul 80, David Barbu a înscris ultimul gol al meciului, în minutul 82, şi Unirea Slobozia - UTA Arad s-a terminat 1-3.

În clasament, UTA a ajuns la 35 de puncte şi e pe locul 6, ultimul de play-off, în timp ce Unirea Slobozia este a 12-a, cu 21 de puncte.

UNIREA SLOBOZIA: R. Popa - A. Dorobanţu, A. Dinu, Antoche, Şerbănică - Al. Albu, T. Lungu (Hamdiu 82), Dragu (Vlăsceanu 82), Papeau, Dulcea (Bărbuţ 63) - Ahmed Said (Dahan 63). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

UTA ARAD: Gorcea - Ţuţu (D. Barbu 81), , Pospelov, Poulolo, Alomerovic - Mino Sota (Gojkovic 63), Odada - Hakim Abdallah (Fl. Iacob 81), Alin Roman, V. Costache - M. Coman (van Durmen 85). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

Cartonaşe galbene: A. Dinu 45+1, Lungu 58, Antoche 76 / Odada 65

Arbitri: Radu Petrescu - Radu Ghinguleac, Ionuţ Neacşu

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Valentin Porumbel.

