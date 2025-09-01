Surse politice: Nicuşor Dan ar putea avea marţi o întâlnire cu premierul Bolojan şi liderii coaliţiei pentru a detensiona criza politică

Preşedintele Nicuşor Dan ar putea avea marţi o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan şi liderii coaliţiei de guvernare pentru a încerca detensionarea crizei politice, potrivit surselor politice citate de G4Media.

Duminică seară, în cadrul unei şedinţe a coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR, premierul Bolojan ar fi ameninţat cu demisia, condiţionându-şi rămânerea în funcţie de adoptarea reformei administraţiei locale, care ar urma să conducă la concedierea a cel puţin 17.000 de funcţionari dintr-un aparat considerat supraîncărcat. În replică, PSD, UDMR şi minorităţile au cerut o analiză mai detaliată a măsurilor.

Problemele au apărut în jurul metodei de calcul a concedierilor. Iniţial, marţea trecută, coaliţia - inclusiv Bolojan - convenise asupra unei metode propuse de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Joi, Bolojan a solicitat însă o nouă metodă, argumentând că cea iniţială reprezenta doar o formalitate, fără efect real asupra reformei.

Vineri, miniştrii PSD, conduşi de vicepremierul Marian Neacşu, au refuzat propunerea lui Bolojan şi au ameninţat cu părăsirea şedinţei de guvern. Duminică, discuţiile din coaliţie au condus la un blocaj total, iar premierul ar fi anunţat că va demisiona dacă liderii coaliţiei nu îl susţin, conform mai multor surse.

În plus, liderii coaliţiei au menţionat că Bolojan a fost nemulţumit şi de declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan la Chişinău, unde acesta a criticat măsurile adoptate rapid şi a cerut o atenuare a reformei pensiilor speciale pentru magistraţi, subliniind că aceştia muncesc mai mult decât colegii lor europeni.