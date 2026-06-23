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Tbi Bank finanţează cu 7,5 milioane de euro dezvoltatorul Astorium pentru continuarea proiectului rezidenţial Astorium Life

L.B.
Bănci-Asigurări / 23 iunie, 13:06

Marius Constantinescu, Tbi Bank România

Marius Constantinescu, Tbi Bank România

Interesul pentru dezvoltarea proiectelor rezidenţiale în Bucureşti rămâne ridicat, susţinut de cererea pentru locuinţe moderne, eficiente şi bine conectate la noile zone urbane de creştere. În acest context, Tbi Bank îşi consolidează rolul de partener financiar pentru dezvoltatorii imobiliari locali cu experienţă, susţinând proiecte rezidenţiale de amploare, adaptate cererii reale din piaţă, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

tbi bank acordă o finanţare de 7,5 milioane de euro, pe 24 de luni, companiei Astorium Construct Investment, dezvoltator activ pe piaţa rezidenţială din Bucureşti din 2018, pentru susţinerea celei de-a doua faze a proiectului Astorium Life din zona Pallady. Creditul este acordat pe o perioadă de 24 de luni, cu rambursarea integrală a principalului la scadenţă. Proiectul are o valoare totală estimată la peste 70 de milioane de euro şi va include 6 blocuri cu aproximativ 640 de apartamente, dintre care primele două blocuri, cu 242 de apartamente, au fost deja finalizate.

Finanţarea va susţine continuarea lucrărilor pentru următoarele patru blocuri, care includ circa 400 de apartamente şi au deja un grad de vânzare sau prevânzare de aproximativ 65%. Cele patru blocuri reprezintă garanţia băncii şi sursa de rambursare a finanţării. Costurile de construcţie pentru cele patru blocuri se ridică la aproximativ 28,15 milioane de euro, din care 11,65 milioane de euro au fost deja investite din surse proprii şi avansuri încasate în cadrul proiectului, iar diferenţa de 16,5 milioane de euro va fi acoperită prin finanţarea de 7,5 milioane de euro acordată de tbi bank şi aproximativ 9 milioane de euro din surse proprii ale dezvoltatorului.

„Finanţarea proiectelor rezidenţiale nu înseamnă pentru noi doar susţinerea unor construcţii, ci participarea la felul în care se dezvoltă oraşele şi comunităţile, cu impact direct asupra calităţii vieţii oamenilor. Astorium Life este un proiect de amploare, într-o zonă a Bucureştiului care a crescut accelerat în ultimii ani şi unde cererea pentru locuinţe moderne rămâne solidă. Prin această finanţare, ne continuăm rolul de partener pentru dezvoltatori locali cu experienţă, care livrează proiecte adaptate nevoilor reale ale oamenilor: locuinţe bine conectate, eficiente şi integrate într-un stil de viaţă urban actual”, a declarat Marius Constantinescu, Head of Business Banking Sales, tbi bank Romania.

Astorium Construct Investment a avut venituri totale de peste 121 milioane lei, echivalentul a aproximativ 24 milioane de euro, în 2025 şi operează sub brandul Astorium, având în portofoliu două proiecte rezidenţiale dezvoltate în zona Pallady, cu 13 blocuri, peste 1.000 de apartamente şi o valoare cumulată de peste 100 de milioane de euro. Dezvoltatorul are, de asemenea, experienţă în segmentul logistic, după finalizarea, în perioada 2022-2024, a unui depozit în aceeaşi zonă a Capitalei.

În paralel cu dezvoltările rezidenţiale, Astorium îşi extinde prezenţa şi în segmentul logistic şi comercial prin Astorium Park Popeşti, un parc logistic şi comercial modern situat în Popeşti-Leordeni, pe Şoseaua Olteniţei, cu acces rapid către Bucureşti, Centura Capitalei şi Autostrada A0. Proiectul include spaţii comerciale, hale modulare pentru depozitare şi logistică, precum şi zone de birouri şi spaţii administrative, fiind gândit pentru companii active în retail, servicii, logistică şi depozitare. Prin această dezvoltare, Astorium îşi diversifică portofoliul şi consolidează direcţia de investiţii în proiecte mixte, adaptate ritmului de creştere urbană din zona de est şi sud-est a Capitalei.

Proiectul Astorium Life continuă direcţia de dezvoltare rezidenţială a companiei, pe un teren de aproximativ 20.000 de metri pătraţi, printr-o nouă investiţie de amploare, într-una dintre zonele cu cea mai accelerată dinamică urbană din estul Bucureştiului.

„Astorium Life este un proiect prin care continuăm să dezvoltăm locuinţe moderne în zona Pallady, una dintre cele mai dinamice zone rezidenţiale din Bucureşti. Experienţa acumulată din 2018, prin proiectele livrate până acum, ne-a arătat că există o cerere solidă pentru locuinţe bine planificate, eficiente şi conectate la nevoile reale ale familiilor urbane. Finanţarea acordată de tbi bank ne susţine în continuarea celei de-a doua faze a proiectului şi confirmă încrederea într-un model de dezvoltare construit pe ritm susţinut şi cerere reală din piaţă. Ne dorim ca Astorium Life să devină mai mult decât un ansamblu rezidenţial: o comunitate urbană în care oamenii să se simtă acasă”, a declarat Ulas Dilmac, CEO, Astorium.

La începutul acestui an, tbi bank a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, odată cu achiziţia de către Advent International, unul dintre cei mai mari investitori globali de private equity, cu active în administrare de 100 de miliarde de dolari.

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