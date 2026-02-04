Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
TechAngels: 1,6 milioane de euro investiţii directe în startup-uri tehnologice în 2025

U.B.
Companii / 4 februarie, 13:28

TechAngels: 1,6 milioane de euro investiţii directe în startup-uri tehnologice în 2025

TechAngels a realizat în 2025 investiţii directe de peste 1,6 milioane de euro în startup-uri tehnologice din România, concentrând capitalul atât în companii noi, cât şi în runde follow-on, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Aproximativ un sfert dintre membri au investit în startup-uri noi, în timp ce majoritatea, 63%, au ales să nu participe la runde noi, subliniază sursa menţionată.

Conform comunicatului, din punct de vedere valoric, startup-urile noi au atras aproximativ 650.000 de euro, iar rundele follow-on au însumat 950.000 de euro, semnalând o concentrare a capitalului în susţinerea companiilor deja existente în portofoliu. În total, membrii TechAngels au analizat peste 300 de startup-uri, dintre care 81 au fost prezentate în pitch-uri, cu un focus puternic pe AI, deep tech, sănătate şi soluţii specializate, se arată în comunicatul de presă.

Printre startup-urile finanţate în 2025, evidenţiază sursa, se numără OptiCom.AI, Evopath, Finor, GapApp şi AnimaFelix, iar rundele follow-on au susţinut companii precum Quarks Interactive, SalesOmmo, FieldOS şi FoodFix. O parte dintre investiţii s-au realizat prin sindicalizări, demonstrând capacitatea reţelei de a coordona capital privat în jurul unor proiecte validate, potrivit comunicatului.

Anul 2025 a adus şi o mobilitate mai mare în rândul membrilor, cu intrări şi ieşiri mai frecvente comparativ cu 2024, pe fondul unui climat economic prudent şi al reevaluării strategiilor investiţionale, conform comunicatului de presă. TechAngels rămâne o comunitate activă, cu peste 130 de membri care investesc capital, expertiză şi timp în dezvoltarea ecosistemului local de startup-uri tehnologice, arată sursa citată.

Pe lângă activitatea investiţională, TechAngels şi-a extins implicarea la nivel regional şi european, participând la evenimente ale reţelelor de investitori EBAN şi BAE, facilitând conectarea startup-urilor româneşti cu oportunităţi internaţionale, mai adaugă sursa precizată.

Conform comunicatului începând cu octombrie 2025, TechAngels are un nou Consiliu Director pentru mandatul 2025-2027, reconfirmându-l pe Marius Istrate ca preşedinte. Priorităţile mandatului includ dezvoltarea rolului de lead angel, programe de onboarding pentru noii membri, extinderea parteneriatelor internaţionale, sprijin post-investiţie şi dialog cu autorităţile pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ dedicat investiţiilor de tip angel, subliniază sursa citată.

