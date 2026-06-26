Techcelerator Vanguard selectează 16 companii tehnologice pentru securitate cibernetică şi infrastructură critică

Un număr de 16 startupuri şi scale-upuri specializate în dezvoltarea de tehnologii strategice participă la programul Techcelerator Vanguard, primul accelerator integrat de deeptech din Europa de Sud-Est, în intervalul iunie-decembrie 2026, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Proiectul, lansat oficial în cadrul DeepTech Romania Forum la Palatul Cotroceni, sprijină entităţile selectate în accesarea de fonduri prin intermediul unor investitori de tip capital de risc (VC) şi a unor programe finanţate de Uniunea Europeană şi NATO, se arată în sursa citată.

Companiile sunt împărţite în două categorii pe baza stadiului de evoluţie operaţională şi a obiectivelor de creştere. Structura include secţiunea Acceleration, din care fac parte Solomonar Corp, SkyHunter, Zerotak, ATD Aerospace RS, Romanian InSpace Engineering, YOLO Machines, Delphys Dynamics, Crystal Matrix Design, Headlight Solutions şi QUADYX, şi segmentul ScaleUp Booster, care reuneşte firmele BraveX Aero, Bright Spaces, Reps Mate, OxidOS, FieldOS şi Wolf-E, conform comunicatului de presă.

„Vanguard conectează inovaţia locală cu parteneriatele strategice relevante şi le oferă fondatorilor acces direct la finanţare la nivel european şi NATO”, declară Cristian Dascălu, managing partner şi cofondator al Techcelerator, mai adaugă sursa citată.

Pachetul de suport include 6 bootcampuri tematice, 6 delegaţii internaţionale în huburi europene, 75-100 de ore de coaching individual şi oportunităţi de testare a produselor. Participanţii vizează atragerea de resurse din instrumente financiare majore precum European Innovation Council, care deţine un buget de 1,4 miliarde de euro, sau NATO Innovation Fund, dotat cu 1 miliard de euro, potrivit comunicatului de presă.

„România are un avantaj clar prin talentul tehnic, inginerii foarte buni şi capacitatea fondatorilor de a construi cu resurse limitate”, precizează Alexandru Dan, fondator al TVL Tech şi mentor NATO DIANA, conform sursei menţionate.

Soluţiile dezvoltate acoperă domenii diverse, de la sisteme autonome anti-dronă şi propulsie spaţială la software embedded pentru industria auto şi roboţi mobili. Juriul de evaluare a inclus specialişti din cadrul unor organizaţii de profil şi companii de consultanţă precum KPMG, GapMinder VC sau reprezentanţi instituţionali NATO, potrivit comunicatului de presă.