Atunci când analizezi evoluţia pieţei de electronice din România, este imposibil să nu observi cât de bine se vând televizoarele smart. Retaileri precum eMAG, Altex sau evomag au raportat în ultimii ani volume tot mai mari de vânzări, în special pe categoria de televizoare inteligente. Samsung TV, LG TV şi Sony TV domină preferinţele consumatorilor, pentru că oferă tehnologii tot mai avansate şi accesibile.

Televizor smart: Record de vânzări în România

În prezent, toate casele sunt dotate cu cel puţin un televizor smart. Astăzi, consumatorii din România caută experienţe complete, acces la platforme precum Netflix, YouTube sau HBO Max, integrare cu alte dispozitive şi o calitate superioară a imaginii.

Creşterea vânzărilor este susţinută de preţurile tot mai competitive, dar şi de diversitatea modelelor disponibile. De la televizoare entry-level până la modele premium cu tehnologii avansate, piaţa oferă opţiuni pentru orice tip de utilizator. În plus, disponibilitatea în magazine online şi accesul la astfel de televizoare contribuie direct la decizia de cumpărare, mai ales pentru cei care îşi doresc livrare imediată.

Totodată, diferenţa de preţ dintre un televizor clasic şi un televizor smart s-a redus semnificativ. Accesul la cele mai populare platforme de streaming a schimbat modul în care se raportează populaţia la televizoare.

- Peste 75% din televizoarele vândute sunt smart

Modelele fără funcţii smart au rămas într-o zonă de nişă. Majoritatea cumpărătorilor aleg variante conectate la internet, chiar şi în zona de buget.

- 4K a devenit standardul pieţei

Aproximativ 70% dintre televizoarele vândute sunt televizoare smart 4K. Diferenţa de preţ faţă de Full HD este mică, iar conţinutul disponibil face ca alegerea să fie destul de simplă.

- Diagonală mai mare decât în trecut

Cele mai căutate dimensiuni sunt 108 cm (43”) şi 139 cm (55”), însă creşte constant interesul pentru 164 cm (65”), mai ales în apartamentele noi.

- Vârfuri clare în perioadele de reduceri

În campanii precum Black Friday, vânzările pot creşte cu 30-40%. În astfel de momente, televizoarele disponibile imediat sunt cele care se epuizează primele.

- Durata de utilizare influenţează alegerea

Un televizor este folosit, în medie, între 5 şi 7 ani. De aceea, mulţi cumpărători nu mai aleg strict după preţ, ci după cât de bine va rezista în timp, inclusiv la nivel de software.

Ce poate oferi un televizor smart modern: specificaţii care influenţează experienţa vizuală

Dimensiunea nu este singura care contează la un televizor smart. Unele specificaţii pot face diferenţa şi influenţa experienţa de vizionare.

- Rezoluţie 4K şi 8K: majoritatea modelelor disponibile sunt televizoare 4K, 4K fiind o rezoluţie suficient de bună pentru o imagine clară pe diagonală mare. Modelele 8K sunt încă mult prea scumpe, dar oferă un nivel de detaliu greu de ignorat

- Tipul de display: LED-ul clasic rămâne cel mai accesibil televizor smart. QLED-ul aduce culori mai intense şi luminozitate ridicată. OLED-ul este preferat de cei care vor contrast puternic şi negru profund, mai ales când se uită la filme

- Rată de refresh: modelele de televizoare smart cu rată de refresh 60Hz sunt ideale pentru utilizare obişnuită. Dacă te uiţi la sport sau foloseşti console, rata de refresh de 120Hz face o diferenţă vizibilă. Imaginea este mai fluidă, fără sacadări deranjante

- Procesorul de imagine: contează foarte mult, chiar dacă la prima vedere pare să nu aibă o importanţă deosebită. Modelele mai noi pot îmbunătăţi imaginea chiar şi atunci când sursa nu este 4K

- Sistemul de operare: Tizen, webOS sau Google TV sunt cele mai întâlnite. Diferenţele apar în interfaţă şi în cât de uşor găseşti aplicaţiile dorite

- Conectivitate: Wi-Fi-ul este deja standard. HDMI 2.1 apare pe modelele mai noi şi permite redarea conţinutului la 4K 120Hz, util pentru console de ultimă generaţie

Ce funcţii sunt esenţiale pe un televizor smart pentru performanţă vizuală bună

Din fericire, există televizoare smart pentru toate categoriile de utilizatori. Cu toate acestea, dacă doreşti ca modelul tău de televizor smart să acopere nevoile pe care le ai, trebuie să te uiţi la câteva funcţii.

- Acces direct la aplicaţii: nu mai ai nevoie de stick-uri sau alte dispozitive, totul este deja instalat sau se descarcă în câteva minute

-Control vocal: unele modele permit comenzi simple fără telecomandă. Este util mai ales când vrei să schimbi repede conţinutul

- Upscaling: chiar dacă urmăreşti conţinut mai vechi, imaginea este ajustată astfel încât să arate mai bine pe ecrane mari

- Setări presetate: modurile pentru film, sport sau jocuri schimbă automat parametrii imaginii, iar tu nu mai pierzi timpul cu reglajele manuale

- Sunet îmbunătăţit: faţă de televizoarele mai vechi, tehnologii precum Dolby Audio sau Dolby Atmos oferă un plus clar în ceea ce priveşte sunetul şi basul

- Consum optimizat: inclusiv modelele mari au un consum decent, mai ales dacă vorbim despre un televizor smart cu clasă energetică superioară

Televizor smart disponibilitate şi preţ: de unde poţi cumpăra

În România, un televizor smart acoperă o plajă largă de preţuri. Modelele de bază pornesc de la aproximativ 1200-1500 lei, în timp ce variantele din zona medie ajung să coste între 2000 şi 4000 de lei. Pentru un televizor smart premium OLED sau cu diagonală foarte mare, preţurile sunt între 6000-10000 de lei.

evomag se remarcă prin oferte actualizate constant, produse în stoc şi livrare rapidă.

Cele mai frecvente întrebări despre televizoarele smart

Ce este un televizor smart?

Un televizor smart este un televizor inteligent care se poate conecta la internet şi oferă acces instant la aplicaţiile populare de streaming precum Netflix, YouTube, Prime Video.

Ce televizor smart merită să cumperi în 2026?

În 2026, merită să cumperi un televizor smart 4K LED sau OLED, cu tehnologii precum Dolby Audio sau Dolby Atmos.

Care este cea mai bună diagonală la un televizor smart?

Cea mai bună diagonală la un televizor smart este diagonala care se potriveşte nevoilor tale. Trebuie să asiguri un unghi de vizionare bun, o diagonală prea mare sau prea mică influenţând negativ experienţa de vizionare.

