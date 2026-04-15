Tenis: Alcaraz s-a retras de la Barcelona Open

Numărul doi mondial, Carlos Alcaraz, s-a retras de la Barcelona Open din cauza unei accidentări la încheietura mâinii drepte, au anunţat miercuri organizatorii turneului, informează news.ro.

Spaniolul s-a accidentat în timpul victoriei cu 6-4, 6-2 din primul tur împotriva lui Otto Virtanen, notează Reuters.

Alcaraz, cap de serie numărul unu, urma să-l înfrunte pe cehul Tomas Machac în turul al doilea.

„După efectuarea testelor, ne-am dat seama că accidentarea este mai serioasă decât ne-am fi aşteptat cu toţii, iar eu trebuie să-mi ascult corpul pentru a mă asigura că nu-mi va afecta performanţele în viitor”, a declarat Alcaraz. „Nu-mi place niciodată să mă retrag din vreun turneu, şi cu atât mai puţin din acesta. Cu mare tristeţe trebuie să mă întorc acasă pentru a-mi începe recuperarea cât mai curând posibil alături de echipa mea, medici şi fizioterapeut, şi pentru a fi, sau a încerca să fiu, cât mai în formă pentru turneele care urmează.”

De două ori campion la Barcelona, Alcaraz s-a întors în competiţie la 48 de ore după ce a pierdut finala Mastersului de la Monte Carlo în faţa lui Jannik Sinner - o înfrângere care l-a făcut să coboare pe locul al doilea în clasamentul mondial.

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, ar urma să revină pe teren la Madrid şi Roma, în pregătirea pentru apărarea titlului său de la Roland Garros, care va începe la Paris la 24 mai.