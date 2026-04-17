Tenis: Anna Bondar, adversara Soranei Cîrstea în sferturi la Rouen

Jucătoarea din Ungaria Anna Bondar, locul 65 WTA, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Rouen, fază în care o va întâlni pe Sorana Cîrstea, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 2, informează news.ro.

Bondar a trecut în optimi de Oleksandra Olinikova (Ucraina, 70 WTA), scor 6-0, 4-6, 6-0, într-o oră şi 49 de minute.

Sorana Cîrstea a ajuns în sferturi profitând de abandonul sportivei chineze Xinyu Wang, locul 32 WTA, după 43 de minute de joc. Cîrstea conducea cu 5-3 în primul set în momentul abandonului.

Cîrstea şi Anna Bondar au mai fost adversare de două ori, în 2019 în 16-imi la Budapesta şi în 2022 în sferturi la Lyon. În ambele meciuri s-a impus Sorana Cîrstea.

Jucătoarele care evoluează în sferturi au asigurat un premiu de 7.025 euro şi 54 de puncte.