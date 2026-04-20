Tenis: Arthur Fils l-a învins pe Andrei Rublev în finala de la Barcelona

Tenismanul francez Arthur Fils a câştigat duminică turneul ATP 500 Barcelona Open, învingând pe rusul Andrei Rublev în două seturi, potrivit news.ro.

Arthur Fils (21 de ani, locul 30 ATP), favoritul numărul 9 de la turneul ATP 500 Barcelona Open, l-a întrecut pe rusul Andrei Rublev (28 de ani, locul 15 ATP), favoritul numărul 5, într-un meci care s-a întins pe durata a 111 minute.

Fils a învins sec, în două seturi, scor 6-2, 7-6(2), reuşind să câştige primul titlu ATP al acestui an şi primul după victoria oţinută la Tokyo, în 2024, când s-a impus în Japan Open.