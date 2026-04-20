Tenis: Nick Kyrgios revine în competiţii la turneul de la Halle

Nick Kyrgios (30 de ani), care nu a mai disputat niciun meci de simplu în competiţie din ianuarie (eliminat în primul tur la Brisbane de americanul Aleksandar Kovacevic), va participa la turneul pe iarbă de la Halle în luna iunie a acestui an, potrivit news.ro.

Australianul, care suferă de ani de zile de o serie de accidentări (la încheietura mâinii şi la genunchi), nu figurează în prezent în clasamentul de simplu.

Turneul de la Halle (15-21 iunie) este un eveniment tradiţional de pregătire pentru Wimbledon (29 iunie-12 iulie).

Kyrgios, copilul teribil al tenisului, care a ajuns în finala de la Wimbledon în 2022, a disputat doar şapte meciuri la simplu între ianuarie 2023 şi aprilie 2026.

„Nick Kyrgios este una dintre cele mai extravagante personalităţi ale tenisului mondial de ani de zile”, au declarat organizatorii turneului de la Halle într-un comunicat.