Tenis: Sorana Cîrstea este la un pas de finală la Rouen

Sorana Cîrstea, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 2, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Rouen, potrivit news.ro.

Cîrstea a învins-o în sferturi pe Anna Bondar (Ungaria, 65 WTA), scor 7-6 (2), 6-2, într-o oră şi 39 de minute.

În semifinale, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe sportiva ucraineană Veronika Podrez, venită din calificări, numărul 209 mondial.

Cîrstea (36 de ani) şi Podrez (19 ani) nu au mai fost adversare în circuitul WTA.

Jucătoarele care evoluează în semifinale au asigurat un premiu de 12.331 euro şi 98 de puncte.