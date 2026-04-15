Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la turneul de la Rouen

Sorana Cîrstea, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 2, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Rouen, potrivit news.ro.

Cîrstea a învins-o în primul tur pe sportiva franceză beneficiară de wild card Fiona Ferro, numărul 218 mondial, scor 6-3, 6-7 (5), 7-6 (2), în două ore şi 29 de minute.

În faza următoare, ea o va înfrunta pe chinezoaca Xinyu Wang, locul 32 WTA.

Tot miercuri, Jaqueline Cristian, locul 33 WTA şi favorită 3, o înfruntă în optimile de finală pe Katie Boulter (Marea Britanie), numărul 64 mondial.

Jucătoarele care evoluează în optimi au asigurat un premiu de 4.285 de euro şi 30 de puncte.