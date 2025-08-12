Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, potrivit news.ro.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a reuşit să o învingă pe chinezoaica Yue Yuan (26 de ani, locul 98 WTA) în şaisprezecimile turneului feminin de la Cincinnati. Sorana s-a impus după două ore şi 51 de minute, câştigând în trei seturi, scor 6(2)-7, 6-4, 6-4.

Yuan a avut probleme medicale, a condus în decisiv cu 2-0, apoi Sorana a luat cinci game-uri la rând, pentru ca Yuan să câştige alte două.

În cele din urmă românca a câştigat decisivul şi o va înfrunta în optimi pe poloneza Iga Swiatek, favorita numărul 3 a turneului şi fostă lider al clasamentului feminin.