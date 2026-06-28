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Tentativă gravă de sabotaj feroviar pe linia Dărmăneşti-Cacica; trei traverse amplasate intenţionat pe şine

L.B.
Miscellanea / 28 iunie, 20:06

Tentativă gravă de sabotaj feroviar pe linia Dărmăneşti-Cacica; trei traverse amplasate intenţionat pe şine

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a anunţat duminică o tentativă gravă de afectare a siguranţei circulaţiei feroviare pe linia curentă Dărmăneşti-Cacica, judeţul Suceava, după ce mecanicul unui tren a observat trei traverse amplasate intenţionat pe cale, conform comunicatului oficial al companiei, citat de News.ro.

Incidentul s-a produs duminică, în jurul orei 16:53, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi. Mecanicul trenului R 5733, operat de CFR Călători, a observat cele trei traverse amplasate pe linie de persoane neidentificate, la km 14+900, a acţionat preventiv, iar traversele au fost îndepărtate de pe linie. Conform primelor informaţii, acestea proveneau din zona marginii prismei de piatră spartă, unde erau utilizate pentru menţinerea lăţimii corespunzătoare a acesteia.

CFR SA tratează incidentul ca pe o tentativă gravă de afectare a siguranţei circulaţiei feroviare, având în vedere că amplasarea intenţionată a unor obiecte pe calea ferată poate genera consecinţe deosebit de grave. Compania condamnă ferm orice acţiune care poate pune în pericol siguranţa circulaţiei, integritatea infrastructurii şi siguranţa personalului feroviar şi a călătorilor, subliniind că infrastructura feroviară este obiectiv de interes public şi că protejarea sa reprezintă o responsabilitate comună. Cazul a fost anunţat Poliţiei Transporturi, potrivit aceleiaşi surse.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.06.2026, 20:34)

    sabotaj...iar au scăpat useristii la comunicate de presă. hai sa vedem intai dacă n-au fost niște cowboy pe cai mari care au vrut sa fure valorile din diligență.

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