Times of India: Marco Rubio anunţă că preşedintele Donald Trump va vizita India la începutul anului viitor

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că administraţia Trump lucrează la o vizită a preşedintelui american în India "la începutul anului viitor", descriind New Delhi drept unul dintre cei mai apropiaţi parteneri ai Washingtonului, potrivit unui interviu acordat IANS, preluat de Times of India. Rubio a răspuns astfel unei întrebări privind posibila vizită a lui Trump în India în 2027, exprimând optimismul administraţiei cu privire la acest demers, conform aceleiaşi surse.

Rubio a subliniat relaţia strategică dintre cele două ţări şi legătura personală puternică dintre premierul Narendra Modi şi preşedintele Trump, afirmând că India este un partener şi aliat apropiat al SUA, iar relaţia dintre cei doi lideri nu ar putea fi mai strânsă, potrivit declaraţiei citate. El a evidenţiat importanţa acestui raport în diplomaţia internaţională, conform Times of India.

India şi Statele Unite sunt membre centrale ale grupului Quad, alături de Japonia şi Australia, iar cooperarea s-a extins în domenii precum securitatea regională, tehnologiile emergente, lanţurile de aprovizionare reziliente şi securitatea maritimă, ambele ţări considerând parteneriatul lor drept unul dintre cele mai importante ale secolului XXI, după cum relatează sursa citată. Trump a vizitat India ultima dată în februarie 2020, când a participat la mitingul "Namaste Trump" din Ahmedabad alături de premierul Modi şi a avut discuţii bilaterale la New Delhi, potrivit Times of India.

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, cei doi lideri au menţinut un contact regulat, în timp ce Washingtonul şi New Delhi consolidează cooperarea în comerţ, apărare, tehnologii emergente şi Indo-Pacific, conform sursei citate.