Tokenurile World Liberty ale familiei Trump au intrat luni la tranzacţionare pe marile burse cripto

M.P.
Internaţional / 1 septembrie, 19:06

Tokenurile World Liberty ale familiei Trump au intrat luni la tranzacţionare pe marile burse cripto

World Liberty Financial, proiectul de criptomonede lansat de familia Trump anul trecut, a început luni tranzacţionarea tokenurilor sale $WLFI pe mai multe platforme majore, inclusiv Binance, OKX şi Bybit, relatează Reuters, de la care reluăm următoarele.

Tokenurile, vândute iniţial investitorilor fără a putea fi tranzacţionate, ofereau până acum dreptul de vot asupra unor schimbări în cadrul proiectului. În iulie, investitorii au aprobat listarea acestora, ceea ce a deschis calea speculaţiilor şi a extinderii interesului din partea pieţei cripto.

Astăzi, $WLFI era cotat la 0,3115 dolari, potrivit datelor CoinGecko.

De la lansare, familia Trump a câştigat aproximativ 500 de milioane de dolari din World Liberty, conform calculelor Reuters bazate pe termeni contractuali, tranzacţii urmărite de firme de analiză blockchain şi acorduri publice. Primele reguli permit investitorilor să vândă până la 20% din deţineri.

Susţinătorii proiectului au mizat pe legătura cu Donald Trump pentru a atrage valoare, în timp ce criticii - inclusiv congresmeni democraţi şi experţi în etică - avertizează că implicarea familiei prezidenţiale într-un sector pe care administraţia îl reglementează ridică semne de întrebare privind conflictele de interese.

Casa Albă a transmis însă că activele preşedintelui sunt gestionate de copiii săi printr-un trust şi că nu există astfel de conflicte.

