TradeVille: Bank of America - rezultate solide, acţiuni sub presiune

F.A.
Ziarul BURSA #Companii / 19 ianuarie

TradeVille: Bank of America - rezultate solide, acţiuni sub presiune

Bank of America Corp. a raportat rezultate solide pentru ultimul trimestru din 2025, cu o creştere de 12% a profitului net şi un avans de 18% al câştigului pe acţiune, însă acţiunile băncii au fost sub presiune, pe fondul îngrijorărilor macroeconomice şi al propunerilor de reglementare în domeniu, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

Concluzii-cheie

Rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea din 2025:

Venituri: 28,53 miliarde de dolari, +7% vs al doilea trimestru din 2025 (unul dintre cele mai ridicate niveluri trimestriale din istoria băncii), peste estimările analiştilor (27,94 miliarde de dolari)

Profit net: 7,6 miliarde de dolari, +12% anual

Profit pe acţiune (EPS ajustat): 0,98 dolari, +18% anual, peste estimările analiştilor (0,96 dolari)

Venitul net din dobânzi: 15,92 miliarde de dolari, +10% vs anul trecut, cu aproximativ 240 de milioane de dolari peste estimările analiştilor

Veniturile din tranzacţiile cu acţiuni: 2,02 miliarde de dolari, + 23% vs anul trecut, cu aproximativ 160 de milioane de dolari peste aşteptări

Veniturile din tranzacţiile cu instrumente cu venit fix: 2,52 miliarde de dolari, +1,5% anual, cu aproximativ 120 de milioane de dolari sub prognoze

Comisioanele din investment banking: au rămas aproape neschimbate faţă de anul trecut, la 1,67 miliarde de dolari, în linie cu estimările

Provizioane pentru pierderi din credite: 1,31 miliarde de dolari, cu aproximativ 190 de milioane de dolari sub estimări

Soldul creditelor: 1,19 miliarde de dolari, în creştere cu 8,2% faţă de anul anterior şi peste estimările analiştilor, de aproximativ 1,18 miliarde de dolari

Reacţia post-raportare:

After-hours: acţiunile au scăzut cu 3,8%, până la 52,48 dolari, cea mai mare scădere într-o zi de raportare a rezultatelor din 2020. În ultimele 12 luni, acţiunile au crescut cu 15%, sub avansul de 19% al indicelui S&P 500

Mişcarea aşteptată: +/-2,70%

Cotaţia a fost afectată de îngrijorările privind posibile reglementări guvernamentale în sectorul bancar.

Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective:

Brian Moynihan, CEO:

”În condiţiile în care consumatorii şi companiile demonstrează rezilienţă, iar mediul de reglementare, precum şi politicile fiscale şi comerciale devin mai clare, ne aşteptăm la o creştere economică suplimentară în anul următor. Deşi riscurile persistă, suntem optimişti în privinţa economiei SUA în 2026”.

Alistair Borthwick, director financiar:

”Depozitele ar trebui să continue să crească. Sperăm ca ritmul de creştere să fie puţin mai bun anul acesta faţă de anul trecut, dar tot într-un mediu de creştere redusă, de ordinul câtorva procente”.

”Deşi calendarul şi fluxurile de tranzacţii variază de la un trimestru la altul, ne simţim foarte confortabil cu pipeline-ul pentru anul următor”.

Estimări 2026:

Bank of America se aşteaptă ca venitul net din dobânzi (NII) să crească cu 5%-7%

Estimări T1 2026:

NII: va avansa cu 7% în primul trimestru, deşi acesta include două zile mai puţine de acumulare a dobânzilor, în linie cu ghidajul anual.

Cheltuieli: +4% anual

TradeVille: Bank of America - rezultate solide, acţiuni sub presiune

Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Bank of America

Oportunităţi

Rezilienţa: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup şi Wells Fargo au raportat împreună, săptămâna trecută, profituri de 28,5 miliarde de dolari pentru ultimul trimestru din 2025, ceea ce a dus câştigul total pe întregul an 2025 la 123,2 miliarde de dolari, în creştere cu aproape 5% faţă de 2024.

Planuri: În ultimul trimestru din 2025, creditele ipotecare noi au crescut cu aproape o treime la JPMorgan şi cu peste 28% la Bank of America, comparativ cu anul anterior. Recent, administraţia Trump a avertizat dezvoltatorii imobiliari să construiască mai mult şi să reducă preţurile, în loc să se concentreze pe răscumpărări de acţiuni. Rezilienţa consumatorilor şi creşterea cheltuielilor pe carduri ar putea susţine volumele de creditare şi veniturile din dobânzi.

Riscuri

Temeri: Preşedintele Donald Trump a cerut plafonarea dobânzilor la cardurile de credit la 10%. Băncile şi-au exprimat sprijinul pentru eforturile administraţiei privind accesibilitatea, dar au avertizat că un astfel de plafon ar îngreuna accesul la credit, în special pentru consumatorii cu venituri mai mici şi scoruri de credit slabe.

Sentimentul pieţei

Îngrijorări: Managementul a recunoscut riscuri macroeconomice persistente, CFO-ul explicând impactul temporar al schimbării de contabilitate pentru investiţiile de tip tax equity asupra CET1, care ar urma să se recupereze în timp.

Estimări: În următoarele 12 luni, preţul ţintă mediu are un potenţial de creştere de 18%, cu o prognoză maximă de creştere de 42% şi o prognoză minimă de -13%, potrivit Alpha Spread.

Opinii: Analistul Scott Siefers de la Piper Sandler a declarat că ”estimările mai bune decât consensul pentru NII sunt un lucru pozitiv, dar ghidajul privind costurile ar putea compensa acest efect”.

Evaluare

P/E forward BAC: 14,34, potrivit Seeking Alpha, peste mediana sectorului, de 11,40

P/E peers: Wells Fargo (P/E de 15,07), Citigroup (P/E de 14,60) şi JPMorgan (P/E de 14,33)

Subevaluată cu 24%, potrivit valorii instrinseci estimate în scenariul de bază de către Alpha Spread, comparativ cu ultimul preţ de tranzacţionare.

Sursele menţionate de TradeVille în această analiză sunt: raport companie, WSJ, Yahoo Finance, SeekingAlpha, CNBC, YCharts, MarketScreener.

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

