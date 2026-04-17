TradeVille: Metalele, pe un parcurs marcat de volatilitate

Metalele au avut în 2026 un parcurs marcat de volatilitate şi divergenţe, cu un start de an puternic, urmat de corecţii şi stabilizări selective. Aluminiul s-a detaşat ca lider în segmentul industrial, în timp ce cuprul a intrat în consolidare, iar nichelul a avut o evoluţie mai echilibrată. În zona metalelor preţioase, aurul a rămas principalul activ de refugiu, în timp ce argintul şi platina au corectat mai agresiv după raliul iniţial, reflectând un context dominat de incertitudini macro, geopolitice şi de politică monetară, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

• Cuprul - de la impuls puternic la consolidare

Cuprul a intrat în 2026 cu un elan puternic, marcând un avans rapid care a dus până la un vârf de +10,7% la final de ianuarie, pe fondul deficitului de ofertă şi al estimărilor tot mai ridicate ale analiştilor. Ulterior, avansul s-a temperat, iar mişcarea s-a transformat într-o consolidare la niveluri ridicate, cu variaţii mai moderate, semn că piaţa începe să digere creşterea accelerată. În prezent, preţul cuprului se află cu mai bine de 2,5% peste nivelul de la începutul anului, însă performanţa sa este inferioară indicelui Bloomberg Industrial Metals, care a avansat cu 8,2%. Acest indice reflectă evoluţia unui coş de metale industriale tranzacţionate la nivel global - în principal cupru, aluminiu, zinc şi nichel -, fiind utilizat ca referinţă pentru a evalua tendinţele din sectorul materiilor prime ciclice.

• Aluminiul, liderul clar al metalelor industriale

Aluminiul a avut o evoluţie puternic ascendentă în 2026, susţinut iniţial de aşteptările de relaxare monetară, cererea solidă din China şi temerile privind oferta, urcând încă din ianuarie la maxime ale ultimilor aproape patru ani, în jur de 3.225 dolari/tonă. Ulterior, trendul s-a accelerat pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care au afectat direct capacităţile de producţie şi livrările dintr-o regiune ce asigura aproximativ 9% din oferta globală, ducând preţurile spre zona 3.500-3.665 dolari/tonă şi marcând noi maxime multianuale. Escaladarea conflictului şi riscurile privind blocarea Strâmtorii Hormuz au amplificat temerile legate de deficitul de ofertă, în timp ce costurile energetice ridicate şi nivelurile reduse ale stocurilor au susţinut în continuare preţurile. În prezent, aluminiul se tranzacţionează cu mai mult de 23% peste nivelul de la începutul anului, depăşind clar atât cuprul (+2,5%), cât şi nichelul (+6,1%), precum şi Bloomberg Industrial Metals Index (+8,2%).

• Nichelul - performanţă solidă, dar sub lideri

Nichelul a avut în 2026 o evoluţie mai oscilantă decât aluminiul şi mai puţin consistentă decât impulsul iniţial al cuprului, fiind prins între factorii de susţinere din ofertă şi presiunile unei pieţe bine aprovizionate. La început de an, preţurile au urcat puternic pe fondul aşteptărilor că Indonezia, principalul furnizor global, va reduce cotele de producţie, însă avansul s-a temperat pe măsură ce investitorii au reevaluat impactul real al acestor măsuri. Ulterior, noile reguli privind preţul minim al minereului şi creşterea costurilor pentru procesatori, inclusiv pe fondul scumpirii sulfului, au oferit din nou suport cotaţiilor, iar în prezent nichelul rămâne pe plus cu 6,1% faţă de începutul anului.

• Evoluţia ETF-urilor pe metale industriale

ETF-urile pe metale au avut evoluţii puternic pozitive de la începutul anului şi până acum, reflectând raliul metalelor industriale şi al acţiunilor miniere. VanEck Rare Earth & Strategic Metals UCITS ETF (VVMX) a înregistrat cea mai mare creştere, de 29,9% anual, urmat de VanEck Green Metals ETF (GMET) cu +19,9% şi SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cu +10,9%, indicând o performanţă mai puternică pe segmentul metalelor rare şi al tranziţiei energetice, comparativ cu sectorul minier larg.

• Aurul menţine niveluri ridicate într-un context volatil

Aurul a avut în 2026 o evoluţie marcată de volatilitate, dar a rămas la niveluri istorice ridicate. Anul a început cu un raliu puternic, preţul depăşind rapid pragurile de 5.300-5.600 dolari/uncie, susţinut de cererea de refugiu şi de aşteptările privind reducerea dobânzilor, atingând aproximativ +25% la final de ianuarie, în timp ce argintul şi platina au avut creşteri şi mai accelerate. Dinamica s-a temperat în februarie, iar în martie a urmat o corecţie abruptă, pe fondul întăririi dolarului şi al deteriorării perspectivelor privind politica monetară, aurul coborând spre +2% de la începutul anului (YTD), iar celelalte metale intrând temporar pe minus. Cu toate acestea, preţul a rămas în teritoriu pozitiv, menţinându-se în jur de 5.000 de dolari/uncie. Spre începutul lunii aprilie, aurul a dat semne de stabilizare şi uşoară revenire, susţinut de slăbirea dolarului şi de incertitudinile geopolitice din Orientul Mijlociu, ajungând la aproximativ +9-10% YTD şi indicând reluarea treptată a interesului investitorilor, dar într-un ritm mai moderat, notează TradeVille.

• Argintul - început de an exploziv, urmat de corecţii

În 2026, argintul a avut o evoluţie foarte volatilă, după un început de an exploziv (+43,3% creştere în ianuarie) şi maxime istorice, urmat de o corecţie puternică pe fondul dolarului mai puternic, al randamentelor mai ridicate şi al reducerii aşteptărilor privind tăierile de dobânda în SUA. Totuşi, perspectiva a rămas susţinută de cererea industrială puternică şi de deficitul de ofertă. După raliul iniţial din ianuarie, metalul s-a temperat în februarie şi martie, ajungând în aprilie la un YTD de +3,3%, sub aur (+9,7%) şi indicele Bloomberg (+9,4%).

• Platina, volatilă

În 2026, platina a avut un parcurs puternic la început de an, atingând maximul de 40,2% YTD pe 26 ianuarie, după care a intrat într-o corecţie amplă, care a împins metalul în teritoriu negativ în a doua parte din februarie şi din nou spre final de martie, când a atins un minim de -9,6% YTD pe 26 martie. Ulterior, evoluţia s-a îmbunătăţit, iar treptat platina a revenit la 1,3% YTD, însă a rămas mult sub aur, la 9,7%, şi sub argint, la 3,3%, ceea ce arată că recuperarea a fost până acum mai slabă decât în cazul celorlalte metale preţioase.

• Evoluţia ETF-urilor pe metale preţioase

ETF-urile pe aur au avut o evoluţie solidă de la începutul anului, cu performanţe mai ridicate pe segmentul companiilor miniere faţă de aurul fizic. Pe segmentul minier, iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E) conduce cu +15,3% YTD, urmat de VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) cu +13,5% şi VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X) cu +10,7%, în timp ce ETF-urile bazate pe aur fizic, precum SPDR Gold Shares (GLD) şi Xetra-Gold (4GLD), au avut creşteri mai moderate, de 9,8% şi 7,5%. În paralel, iShares Silver ETF (SLV) a avansat cu 5,9% YTD, indicând o performanţă mai slabă comparativ cu aurul şi cu sectorul minier.

• Concluzii şi prognoze

Perspectivele pentru metalele industriale rămân pozitive, susţinute de cererea din electrificare, AI şi infrastructură, dar cu volatilitate ridicată şi riscuri geopolitice. Analiştii Deutsche Bank subliniază presiunea pe lanţurile de aprovizionare şi rolul central al Chinei, în timp ce diferenţele între metale rămân clare: aluminiu - puternic, cupru -susţinut de deficit, nichel - limitat de surplus. Deutsche Bank estimează pentru 2026 un preţ mediu al cuprului de 12.125 dolari/tonă (maxim 13.000 de dolari) şi pentru aluminiu de 2.925 dolari/tonă (maxim 3.100 de dolari). În prezent, cuprul (12.820,5 dolari) este cu aproximativ 5,7% peste estimarea medie şi la doar -1,4% sub vârf, iar aluminiul (circa 4.390 de dolari) depăşeşte cu 50,1% media şi cu 41,6% maximul estimat. În acelaşi timp, nichelul (17.490 de dolari) este cu 10,7% peste estimarea BMI (15.800 de dolari) şi cu 1,7% peste estimarea Goldman Sachs (17.200 de dolari), confirmând o piaţă deja tensionată.

Perspectivele pentru metalele preţioase rămân constructive, dar divergente ca amplitudine: pentru aur, Goldman Sachs estimează un nivel de aproximativ 5.400 de dolari/uncie până la finalul lui 2026, susţinut de tăieri de dobândă şi cererea băncilor centrale. În cazul argintului, JPMorgan vede un preţ mediu de circa 81 de dolari/uncie în 2026, în timp ce scenariile mai optimiste urcă spre zona de 100 de dolari/uncie, reflectând volatilitatea ridicată şi rolul dual industrial. Pentru platină, estimările sunt mai temperate, cu TD Securities indicând un nivel de aproximativ 1.800 de dolari/uncie, într-un context susţinut de cerere industrială şi ofertă limitată, dar sensibil la ciclul economic.

În privinţa aşteptărilor pieţei cu privire la politica Fed, perspectivele s-au deteriorat semnificativ, pe fondul revenirii inflaţiei, susţinută în principal de creşterea preţurilor energiei în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Scenariul dominant indică menţinerea dobânzilor la niveluri ridicate pentru mai mult timp, cu o probabilitate de aproximativ 73% ca Fed să nu opereze reduceri în 2026, în timp ce şansele pentru o singură tăiere rămân limitate. Deşi majoritatea analiştilor continuă să anticipeze 1-2 reduceri spre finalul anului, banca centrală se află într-o poziţie incertă, în care următoarea mişcare poate fi atât de relaxare, cât şi de înăsprire, în funcţie de evoluţia inflaţiei şi a pieţei muncii.