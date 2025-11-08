Traficul la frontiera cu Ucraina a fost reluat după remedierea unei defecţiuni tehnice

Activitatea punctelor de control de la graniţa cu Ucraina a fost reluată sâmbătă, după ce autorităţile ucrainene au remediat o defecţiune tehnică ce a dus la suspendarea temporară a trecerilor de frontieră, a anunţat Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei, potrivit presei ucrainiene.

„Circulaţia trenurilor internaţionale de pasageri şi înregistrarea pasagerilor la punctele de control feroviar, atât pentru intrarea, cât şi pentru ieşirea din Ucraina, se desfăşoară normal”, se arată în comunicatul instituţiei.

În cursul dimineţii, Ucraina a suspendat temporar trecerea persoanelor prin punctele rutiere de frontieră, ca urmare a unei defecţiuni tehnice apărute în sistemul informatic vamal. Traficul feroviar nu a fost afectat, iar călătoriile cu autoturisme au fost reluate ulterior.

Potrivit Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, baza de date a revenit la funcţionare normală, iar procesarea vehiculelor şi a pasagerilor se desfăşoară acum fără probleme.