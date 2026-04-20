Transelectrica a realizat investiţii de aproximativ 691 de lei pentru modernizarea Reţelei Electrice de Transport în anul 2025

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anunţat luni că a derulat în 2025 investiţii de aproximativ 691 de milioane de lei pentru modernizarea şi retehnologizarea Reţelei Electrice de Transport (RET), iar pentru 2026 propune un buget de circa 914 milioane de lei, cu peste 30% mai mare decât nivelul realizat anul trecut, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit companiei, cheltuielile de investiţii au ajuns în 2025 la 691,05 milioane de lei, în creştere faţă de 665,7 milioane de lei în 2024 şi mult peste nivelul din 2023, de 471,95 milioane de lei. Gradul de realizare a programului anual a fost de 104,9% raportat la planul iniţial şi de 96,5% faţă de varianta revizuită, ceea ce indică o execuţie eficientă şi o consolidare a capacităţii operaţionale.

Pentru 2026, Transelectrica propune un program de investiţii de peste 914 milioane de lei, în timp ce estimările pentru 2027 şi 2028 indică o creştere semnificativă a efortului investiţional. „Această traiectorie reflectă o evoluţie susţinută a investiţiilor, dar mai ales o accelerare a procesului de modernizare sistemică a RET”, au transmis reprezentanţii companiei.

În 2025, cea mai mare parte a cheltuielilor a fost direcţionată către proiectele proprii, în valoare de 594,22 milioane de lei, dintre care peste 90% au vizat lucrări începute în anii anteriori. În paralel, investiţiile finanţate din tariful de racordare şi eliberare amplasament au totalizat 96,82 milioane de lei, contribuind la integrarea de noi capacităţi de producţie şi la relocarea reţelelor.

Tot anul trecut, compania şi-a extins accesul la finanţări europene, prin semnarea a şase contracte pentru proiectare şi execuţie, finanţate din fonduri nerambursabile - trei prin Fondul pentru Modernizare şi trei prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). În acelaşi timp, Transelectrica a derulat proceduri de achiziţie pentru alte trei proiecte finanţate prin PNRR, contractele fiind încheiate la începutul lui 2026.

Printre proiectele majore aflate în derulare sau lansate în 2025 se numără modernizarea şi trecerea la nivelul de 400 kV a staţiilor Stâlpu şi Teleajen, esenţiale pentru evacuarea energiei din Dobrogea şi creşterea capacităţii de transport către Muntenia, precum şi dezvoltarea interconexiunilor prin linia electrică aeriană de 400 kV Suceava - Bălţi, care contribuie la integrarea Republicii Moldova în reţeaua ENTSO-E.

De asemenea, compania investeşte în întărirea infrastructurii din sud-vestul ţării, prin proiecte precum linia de 400 kV Timişoara - Arad şi modernizarea nodului energetic Porţile de Fier, dar şi în construirea staţiei de 220 kV Ostrovu Mare, în judeţul Mehedinţi.

Un alt obiectiv îl reprezintă instalarea de centrale fotovoltaice şi sisteme de stocare pentru alimentarea serviciilor interne ale staţiilor electrice, măsură care vizează reducerea costurilor operaţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi creşterea siguranţei în alimentare. În paralel, sunt implementate soluţii de tip SMART GRID şi sisteme de monitorizare online pentru optimizarea funcţionării reţelelor de înaltă tensiune.

Transelectrica arată că aceste investiţii, atât cele în curs, cât şi cele planificate, creează premise solide pentru dezvoltarea economică, facilitând integrarea energiei regenerabile, în special în Dobrogea şi Banat, unde până în 2027 ar putea deveni disponibili aproximativ 5.000 MW suplimentari.

Pe termen lung, Planul de Dezvoltare a RET pentru următorul deceniu vizează investiţii consistente în securitate energetică, digitalizare şi reţele inteligente. Potrivit companiei, aceste proiecte vor sprijini creşterea capacităţii de integrare a energiei regenerabile, extinderea interconexiunilor şi consolidarea poziţiei României în sectorul energetic european.

Prin rezultatele obţinute în 2025, Transelectrica îşi reafirmă rolul strategic de operator de transport şi sistem, esenţial în transformarea infrastructurii energetice naţionale şi în susţinerea tranziţiei energetice, dar şi în sprijinirea economiei româneşti, se mai arată în comunicat.