Transgaz propune dividende de 401 milioane lei

Conducerea transportatorului de gaze naturale Transgaz Mediaş propune alocarea a circa jumătate din profitul anului trecut, de 788,2 milioane de lei, ca dividende, respectiv suma de 401,2 milioane de lei, conform unui raport al companiei, publicat ieri pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Dividendul unitar este de 2,13 lei, echivalentul unui randament net de 2%, raportat la preţul de astăzi al acţiunii, de la ora 11:30, de 89,3 lei. Data de înregistrare, cea care defineşte acţionarii care vor avea dreptul să încaseze dividende dacă propunerea va trece de adunarea de bilanţ din data de 26 aprilie, este 2 iulie, în vreme ce data plăţii propusă este 21 iulie.

Pentru anul trecut, compania a raportat venituri din exploatare de 2,62 milioane de lei, cu 24% peste cele realizate în anul 2024, în vreme ce profitul net de 788,2 milioane de lei a fost dublu comparativ cu cel din anul anterior, de 392 milioane de lei.

Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, deţine 58,5% din transportatorul de gaze naturale, a cărui evaluare bursieră se ridică la 16,8 miliarde de lei.