Transportul rutier în România: tarifele ar putea creşte cu 8% în 2026 din cauza taxelor şi restricţiilor rutiere

Eltra Logis estimează o creştere de 8% a tarifelor de transport rutier în 2026, majorarea fiind determinată de cumulul de factori care scumpesc operarea flotelor în România şi în restul Europei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

De la 1 ianuarie 2026, transportatorii resimt efectele majorării accizelor la combustibil, care reprezintă o pondere importantă din costul total al unei curse, se arată în comunicat. Conform sursei menţionate, România introduce un nou sistem de taxare rutieră „pay-as-you-go” pentru vehiculele de peste 3,5 tone, care va înlocui rovinieta. Taxarea pe kilometru, diferenţiată în funcţie de masa vehiculului şi clasa de emisii, va creşte costurile transporturilor interne şi de tranzit.

Managing Director al Eltra Logis, Mihai Teodorescu, susţine: „Creşterea taxelor de infrastructură, majorarea accizelor şi noile restricţii de circulaţie schimbă fundamental modul în care sunt planificate flotele de transport. Ajustarea tarifelor devine o decizie strategică necesară pentru a menţine sustenabilitatea operaţiunilor şi continuitatea serviciilor”, potrivit comunicatului de presă.

Noile restricţii din Ungaria, subliniază comunicatul, impun camioanelor de mare tonaj să circule exclusiv pe autostrăzi, ceea ce generează ocoluri de peste 200 de kilometri şi costuri suplimentare de circa 200 euro pe cursă, cu timpi de livrare de până la trei ori mai mari. Transportatorii atrag atenţia că aceste măsuri afectează competitivitatea şi pot contraveni principiului liberei circulaţii a mărfurilor în Uniunea Europeană, mai adaugă sursa menţionată.

La nivel european, mai multe state, printre care Franţa, Polonia, Cehia, Belgia şi Olanda, au anunţat majorări ale taxelor de autostradă sau introducerea taxării pe kilometru, corelată cu emisiile de CO₂, se arată în comunicat. Politicile de mediu care încurajează tranziţia către flote cu emisii reduse sau zero presupun investiţii suplimentare, care se reflectă inevitabil în structura de costuri a transportatorilor, conform sursei precizate.