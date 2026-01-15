Trezoreria SUA extinde termenul pentru negocierile privind activele Lukoil

Statele Unite au prelungit până la 28 februarie 2026 termenul-limită pentru negocierile privind achiziţia activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil, potrivit unui comunicat publicat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, relatează Agerpres.

Statele Unite şi Marea Britanie au impus, în luna octombrie, sancţiuni împotriva celor mai mari companii petroliere ruseşti, Lukoil şi Rosneft, ca urmare a invadării Ucrainei, potrivit Agerpres.

În urma sancţiunilor impuse de SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări semnificative ale operaţiunilor sale externe. Compania produce aproximativ 2% din petrolul la nivel global, atât în Rusia, cât şi în afara acesteia, şi a anunţat că caută cumpărători pentru activele sale internaţionale. Acestea reprezintă circa 0,5% din producţia mondială de petrol şi sunt evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit situaţiilor financiare din 2024, conform Agerpres.

Printre potenţialii cumpărători ai activelor internaţionale ale Lukoil se numără fondul american de private equity Carlyle, precum şi un consorţiu format din compania petrolieră Chevron şi Quantum Capital Group, potrivit Agerpres.

Prelungirea cu peste o lună a licenţei generale emise de Trezoreria SUA le permite părţilor interesate să încheie contracte condiţionate pentru vânzarea activelor şi să reducă presiunea legată de finalizarea tranzacţiilor. Aceasta este a doua extindere a termenului-limită, după cea acordată anterior în luna decembrie, relatează Agerpres.

În contextul regimului de sancţiuni, Trezoreria Statelor Unite va trebui să aprobe orice tranzacţie care implică activele Lukoil.

Lukoil este unul dintre principalii jucători pe piaţa distribuţiei de carburanţi din Republica Moldova şi Bulgaria, operând aproximativ 600 de staţii de alimentare în Turcia şi peste 300 în România, potrivit Agerpres.