Trump avertizează că Iranul „va înceta să existe" dacă atacurile asupra navelor continuă

Preşedintele american Donald Trump a acuzat din nou sâmbătă Iranul că a încălcat acordul de încetare a focului şi a avertizat că SUA ar putea să îşi intensifice ofensiva militară dacă Teheranul continuă atacurile, până la punctul în care Republica Islamică „va înceta să existe", conform mesajului publicat pe Truth Social.

Într-un mesaj publicat pe Truth Social, Trump a susţinut că forţele americane au bombardat instalaţii de depozitare a rachetelor şi a dronelor, precum şi radare de coastă iraniene ca răspuns la o nouă încălcare a armistiţiului, potrivit aceleiaşi surse. „Poate veni un moment în care pur şi simplu să nu mai putem fi rezonabili şi să fim obligaţi să definitivăm pe cale militară munca pe care am început-o cu mare succes", a scris Trump, adăugând: „Dacă se întâmplă asta, Republica Islamică a Iranului va înceta să existe", conform aceleaşi surse.