Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump dispune demiterea guvernatoarei Rezervei Federale, Lisa Cook

T.B.
Internaţional / 26 august, 10:04

Trump dispune demiterea guvernatoarei Rezervei Federale, Lisa Cook

Preşedintele Donald Trump a declarat că o va demite imediat pe Lisa Cook, oficială a Rezervei Federale, din funcţia sa, ceea ce reprezintă o escaladare majoră în lupta sa împotriva băncii centrale a SUA, anunţă BBC.

Într-un anunţ făcut pe platforma sa de socializare Truth Social, Trump a publicat o scrisoare adresată lui Cook în care o informa despre decizia sa de a o demite din consiliul guvernatorilor băncii cu efect imediat. El a spus că există „motive suficiente” pentru a crede că ea a făcut declaraţii false cu privire la acordurile ipotecare şi a invocat puterile constituţionale care, potrivit lui, îi permit să o demită, conform sursei.

În răspunsul său, Cook a declarat că Trump nu are autoritatea de a o concedia şi că nu va demisiona.„Preşedintele Trump a pretins că m-a concediat „din motive întemeiate”, când în realitate nu există niciun motiv întemeiat în conformitate cu legea, iar el nu are autoritatea de a face acest lucru”, a declarat Cook într-un comunicat.

„Nu voi demisiona. Voi continua să îmi îndeplinesc atribuţiile pentru a ajuta economia americană, aşa cum fac din 2022”, a adăugat ea.

Rezerva Federală nu a comentat încă anunţul preşedintelui, făcut luni seara.

Trump a exercitat o presiune tot mai mare asupra Fed - în special asupra preşedintelui acesteia, Jerome Powell - în ultimele săptămâni, din cauza ceea ce el consideră a fi refuzul băncii centrale de a reduce ratele dobânzilor. El a sugerat în repetate rânduri posibilitatea concedierii lui Powell.

Decizia sa de a o concedia pe Cook, care este unul dintre cei şapte membri ai consiliului guvernatorilor Fed şi prima femeie afro-americană care a ocupat această funcţie, este considerată fără precedent în istoria de 111 ani a băncii centrale.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0539
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3868
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8325
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.7917

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb