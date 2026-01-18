Trump doreşte o taxă de un miliard de dolari de la statele care doresc să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza

Administraţia Trump solicită naţiunilor interesate să deţină un loc permanent în cadrul unui „Consiliu al Păcii” propus pentru Fâşia Gaza să angajeze o finanţare de cel puţin 1 miliard de dolari, transmite Bloomberg.

Bloomberg a descris că aliaţii SUA şi partenerii regionali au fost deja informaţi despre acest concept, ca parte a eforturilor diplomatice mai ample de a influenţa şi direcţiona viitorul Fâşiei Gaza după conflictul Israel-Hamas.

Se pare că scopul pragului de finanţare este de a asigura o implicare financiară substanţială a ţărilor participante în stabilizarea teritoriului şi în sprijinirea reamenajării pe termen lung, conform Bloomberg.

Se pare că Washingtonul susţine că distribuirea poverii financiare la nivel internaţional este esenţială pentru a împiedica contribuabilii americani să suporte majoritatea costurilor de reconstrucţie, precizează Bloomberg.

Din păcate, acest lucru nu a fost o problemă atunci când aceiaşi contribuabili au suportat factura pentru miliarde de dolari în armament şi ajutor extern pentru Israel în anii precedenţi - chiar dacă cartierele palestiniene au fost distruse de bombele americane, informează Bloomberg.

Oficiali aflaţi la curent cu deliberările interne au declarat pentru Bloomberg: „Mai multe naţiuni europene au fost invitate să se alăture consiliului pentru pace. Proiectul pare să sugereze că Trump însuşi ar controla banii, lucru considerat inacceptabil pentru majoritatea ţărilor care ar fi putut să se alăture consiliului”, transmite Bloomberg.

Times of Israel a obţinut o copie a textului statutului consiliului, care prevede: „Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, sub rezerva reînnoirii de către preşedinte (Trump)”, notează Times of Israel.

„Mandatul de membru de trei ani nu se va aplica statelor membre care contribuie cu peste 1.000.000.000 USD în fonduri în numerar la Consiliul pentru Pace în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei”, a adăugat Times of Israel.

După cum Bloomberg a detaliat anterior, printre membrii „consiliului executiv fondator” se numără secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special prezidenţial Steve Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi fostul prim-ministru britanic Tony Blair, informează Bloomberg.

Consiliul de administraţie îi include şi pe directorul executiv de investiţii Marc Rowan, preşedintele Băncii Mondiale Ajay Banga şi consilierul american pentru securitate naţională, Robert Gabriel, potrivit unui comunicat al Casei Albe.

Consiliul de administraţie, care va fi prezidat de Trump, va supraveghea comitetul tehnocratic palestinian - cunoscut şi sub numele de Comitetul Naţional pentru Administrarea Gazei (NCAG) - care va fi condus de fostul oficial al Autorităţii Palestiniene, Ali Abdel Hamid Shaath, conform comunicatului Casei Albe.

Un oficial anonim a încercat să garanteze pentru Bloomberg că aproape fiecare dolar strâns va fi „folosit pentru a-şi executa mandatul” - referindu-se la consiliul pentru Gaza şi la reconstrucţia şi stabilizarea fâşiei, notează Bloomberg.

Având în vedere că până acum reprezentarea palestiniană este o mică minoritate, majoritatea locuitorilor din Gaza vor rămâne probabil profund neîncrezători în acest consiliu susţinut şi controlat de SUA, transmite Bloomberg.