Trump se declară mulţumit de relaţiile cu actuala conducere a Venezuelei

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că este mulţumit de relaţiile sale cu actuala conducere a Venezuelei, în urma unei lungi convorbiri telefonice cu preşedinta interimară Delcy Rodriguez, relatează dpa.

„Cred că ne înţelegem foarte bine cu Venezuela”, a declarat Trump la Casa Albă, descriind-o pe Rodriguez drept o „persoană extraordinară”, fără a specifica pe ce se bazează această evaluare, conform dpa.

Trump a menţionat pe platforma sa Truth Social că discuţia a acoperit mai multe subiecte, inclusiv petrolul, mineralele, comerţul şi securitatea naţională, relatează dpa.

„Acest parteneriat dintre Statele Unite ale Americii şi Venezuela va fi unul spectaculos PENTRU TOŢI. Venezuela va fi în curând măreaţă şi din nou prosperă”, a scris el, conform dpa.

SUA l-au înlăturat şi reţinut pe liderul autoritar venezuelean Nicolas Maduro într-o operaţiune militară la Caracas la începutul acestei luni, iar Washingtonul îl acuză că a inundat SUA cu droguri, acuzaţie pe care el o neagă, aminteşte dpa.

Miercuri, republicanii din Senatul SUA au votat, la limită, împotriva unei rezoluţii care i-ar fi interzis preşedintelui Trump orice acţiune militară suplimentară în Venezuela fără autorizarea Congresului, după ce preşedintele republican a pus presiune pe membrii partidului care o susţinuseră, consemnează dpa.

Trei dintre republicanii lui Trump au votat împreună cu toţi democraţii în favoarea rezoluţiei, iar vicepreşedintele JD Vance a venit la Capitoliu pentru „lovitura de departajare”, rezultatul final fiind de 51-50, relatează dpa.

Oponenţii au susţinut că rezoluţia nu ar trebui să fie adoptată deoarece SUA nu au în prezent trupe pe teren în Venezuela, iar liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, a afirmat: „În prezent nu desfăşurăm operaţiuni militare acolo”, conform dpa.

Potrivit administraţiei Trump, capturarea lui Maduro a fost o operaţiune judiciară menită să-l aducă în faţa justiţiei în SUA pentru acuzaţii legate de droguri şi nu o operaţiune militară, transmite dpa.