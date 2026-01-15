Turcia va trimite avioane de vânătoare în Estonia şi România pentru misiuni NATO

Turcia va participa la misiunile NATO de poliţie aeriană prin desfăşurarea de avioane de vânătoare în Estonia şi România, anunţă reprezentanţii Ministerului Apărării turc, potrivit Agerpres.

Acţiunile militare din Estonia vor avea loc între august şi noiembrie acest an. În România, avioanele de vânătoare vor fi desfăşurate în perioada decembrie 2026 - martie 2027, informează Agerpres în urma conferinţei de presă săptămânale a Ministerului Apărării din Turcia.

Turcia a mai efectuat misiuni de poliţie aeriană în Polonia (iulie - septembrie 2021) şi în România (noiembrie 2023 - aprilie 2024).

Surse aliate citate de Bloomberg au relatat marţi că NATO a cerut Turciei să trimită avioane militare F-16 pentru a patrula spaţiul aerian de deasupra ţărilor baltice cu câteva luni mai devreme decât era prevăzut, conform Agrepres. NATO intenţionează să folosească aceste avioane ca parte a misiunii baltice de poliţie aeriană şi să efectueze rotaţia în Estonia în perioada august - decembrie 2026. Alianţa Nord-Atlantică îşi consolidează apărarea ca urmare a acţiunilor Rusiei.

Statele baltice, care nu dispun de forţe aeriene proprii, beneficiază de protecţia spaţiului aerian prin misiuni NATO, asigurate de aliaţi. Din 2004, avioanele de vânătoare ale Alianţei sunt desfăşurate prin rotaţie la baza Zokniai din Lituania, iar din 2014 şi la baza aeriană Amari din Estonia, conform Agerpres.

În decembrie, un avion F-16 al forţelor aeriene turce a doborât o dronă deasupra Mării Negre în timp ce aceasta se apropia de spaţiul aerian turc, aminteşte Agerpres. Câteva zile mai târziu, o dronă distrusă, despre care se crede că era de origine rusă, a fost descoperită în nord-vestul Turciei.