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Ucraina a lovit două rafinării de petrol din Rusia, în continuarea campaniei împotriva sectorului energetic

L.B.
Internaţional / 28 iunie, 16:38

Sursă foto: X / Volodomir Zelenski

Sursă foto: X / Volodomir Zelenski

Ucraina a desfăşurat atacuri împotriva a două rafinării de petrol în noaptea de sâmbătă spre duminică, continuând campania împotriva sectorului energetic al Rusiei, relatează Euronews. Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că forţele ucrainene au lovit rafinăria de la Slaviansk, în kraiul Krasnodar, şi o rafinărie în regiunea Iaroslavl, conform unui mesaj publicat pe X, citat de sursă.

Zelenski a scris că Ucraina îşi continuă operaţiunile care slăbesc capacitatea Rusiei de a purta războiul, iar fiecare atac cu rază lungă de acţiune înseamnă mai puţine resurse pentru maşina de război rusă şi o etapă în plus către pace, potrivit Euronews. El a publicat imagini video care arată coloane uriaşe de fum negru şi flăcări vizibile de departe, conform sursei.

Centrul de Operaţiuni de Urgenţă din kraiul Krasnodar a semnalat un incendiu la rafinăria din oraşul Slaviansk-pe-Kuban, cauzat de fragmente de drone, care au avariat şi o linie electrică, fără victime semnalate imediat, potrivit Euronews. Kievul şi-a intensificat în ultimele luni atacurile împotriva industriei energetice ruse, vizând instalaţii petroliere pentru a perturba una dintre cele mai importante surse de venit ale Rusiei, iar în Crimeea, efectele atacurilor au provocat o criză de carburanţi şi o stare de urgenţă decretată de ocupaţia rusă, conform sursei.

Forţele Aeriene ucrainene au anunţat că apărarea antiaeriană a doborât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, şase rachete balistice ruseşti, o rachetă antinavă şi 125 de drone, iar o rachetă şi 14 drone au atins 11 locuri, potrivit Euronews. Sâmbătă, Zelenski a anunţat că Rusia a lansat, în ultima săptămână, 1.400 de drone de atac, aproape 1.500 de bombe aeriene ghidate şi 19 rachete împotriva Ucrainei, vizând 15 regiuni, conform sursei

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