Ucraina loveşte din nou staţia de pompare a petrolului din Vtorovo, la 200 de kilometri de Moscova

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat sâmbătă un nou atac cu drone asupra staţiei de pompare a petrolului din localitatea rusă Vtorovo, infrastructură descrisă drept un nod logistic cheie pentru alimentarea cu combustibil a Moscovei şi pentru exportul de produse petroliere, conform EFE, citat de Agerpres.

Potrivit SBU, dronele unităţii Alfa au lovit instalaţiile tehnice ale complexului, după care s-a produs o detonare, conform aceluiaşi comunicat. Staţia vizată este situată în regiunea Vladimir, la aproximativ 200 de kilometri de Moscova, şi asigură pomparea produselor petroliere uşoare atât către porturi pentru export, cât şi către consumatorii interni din Rusia, potrivit aceleiaşi surse.

SBU a precizat că atacul anterior asupra aceleiaşi instalaţii din Vtorovo avusese loc pe 10 iunie 2026, conform Agerpres. Agenţia ucraineană a subliniat că fiecare instalaţie atacată înseamnă o reducere a resurselor pentru război şi un preţ mai mare pe care Kremlinul este obligat să îl plătească, adăugând că inamicul trebuie să suporte consecinţele agresiunii nu doar pe câmpul de luptă, ci şi în buget, logistică şi veniturile din exporturi, potrivit aceleiaşi surse.