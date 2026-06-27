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Ucraina loveşte din nou staţia de pompare a petrolului din Vtorovo, la 200 de kilometri de Moscova

L.B.
Internaţional / 27 iunie, 14:33

Ucraina loveşte din nou staţia de pompare a petrolului din Vtorovo, la 200 de kilometri de Moscova

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat sâmbătă un nou atac cu drone asupra staţiei de pompare a petrolului din localitatea rusă Vtorovo, infrastructură descrisă drept un nod logistic cheie pentru alimentarea cu combustibil a Moscovei şi pentru exportul de produse petroliere, conform EFE, citat de Agerpres.

Potrivit SBU, dronele unităţii Alfa au lovit instalaţiile tehnice ale complexului, după care s-a produs o detonare, conform aceluiaşi comunicat. Staţia vizată este situată în regiunea Vladimir, la aproximativ 200 de kilometri de Moscova, şi asigură pomparea produselor petroliere uşoare atât către porturi pentru export, cât şi către consumatorii interni din Rusia, potrivit aceleiaşi surse.

SBU a precizat că atacul anterior asupra aceleiaşi instalaţii din Vtorovo avusese loc pe 10 iunie 2026, conform Agerpres. Agenţia ucraineană a subliniat că fiecare instalaţie atacată înseamnă o reducere a resurselor pentru război şi un preţ mai mare pe care Kremlinul este obligat să îl plătească, adăugând că inamicul trebuie să suporte consecinţele agresiunii nu doar pe câmpul de luptă, ci şi în buget, logistică şi veniturile din exporturi, potrivit aceleiaşi surse.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2026, 15:11)

    Sunt cozi mari la benzina in moskova, urmeaza mancarea, ca fara motorina nu se misca bine nici aprovizionarea nici agricultura, din Crimea fug rusii ca sobolanii deci pfff. Toti dictatorii in final dau un mare chix ca nu stiu cand e momentul sa mai lase si pe altu.

    Erdogan a vandut aur si bonduri americane sa faca rost de dolari pt petrol si gaz si sa sprijine lira iar acum e pe drojdie, altul care nu se lasa pana nu ajunge ca ceasca. 

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