UE are în vedere taxe vamale de 93 de miliarde de euro

Ţările membre ale Uniunii Europene ar putea aplica Statelor Unite taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro ca retorsiune faţă de taxele vamale cu care a ameninţat preşedintele Donald Trump aliaţii din NATO care se opun intenţiilor sale de anexare a Groenlandei, scrie duminică ziarul Financial Times, citat de Reuters.

Măsurile europene în curs de elaborare ar putea include şi restricţionarea accesului companiilor americane pe piaţa europeană, afirmă surse ale publicaţiei din rândul oficialilor implicaţi în pregătirile pentru întâlnirile din Elveţia, conform sursei.