UEFA Youth League: Real Madrid a câştigat pentru a doua oară competiţie

Echipa de tineret a clubului spaniol Real Madrid a învins luni echipa belgiană FC Bruges şi a câştigat pentru a doua oară UEFA Youth League.

Real a deschis scorul la Lausanne, pe Stade de la Tuiliere, în finala UEFA Youth League. Era minutul 23 când a marcat Jacobo Ortega, însă jucătorii antrenorului Alvaro Lopez nu au mai reuşit să înscrie şi belgienii au egalat în minutul 64, prin Tobias Lund Jensen.

Astfel soarta trofeului s-a decis la lovituri de departajare, acolo unde portarul madrilenilor, Javier Navarro Jimenez, a apărat două penalti-uri, în timp ce colegii săi au transformat patru, şi Real Madrid - FC Bruges a fost 4-2 la 11 metri.

Este pentru a doua oară când Real Madrid câştigă trofeul, după ediţia din 2020.