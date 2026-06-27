UKMTO: Petrolierul Kiku, lovit de un proiectil în Strâmtoarea Ormuz; primul atac după memorandumul SUA-Iran

Un cargou a fost lovit joi de un proiectil de origine necunoscută în timp ce naviga în partea de sud a Strâmtorii Ormuz, în largul coastei Omanului, conform agenţiei britanice pentru securitate maritimă UKMTO, citată de News.ro şi Agerpres. Incidentul reprezintă primul atac asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz de la semnarea memorandumului de înţelegere dintre SUA şi Iran, prin care cele două ţări au convenit încetarea ostilităţilor şi redeschiderea căii navigabile, potrivit aceleiaşi surse.

Căpitanul cargoului a semnalat că nava a fost atacată de un proiectil de origine necunoscută care a lovit la tribord, provocând daune timoneriei, fără victime sau efecte asupra mediului, incidentul fiind localizat la 7,5 mile nautice de coasta Omanului, conform UKMTO. Echipajul este teafăr, potrivit aceleiaşi surse.

Incidentul survine în contextul în care Strâmtoarea Ormuz, prin care în mod normal tranzitează aproximativ 20% din petrolul şi gazele naturale la nivel mondial, fusese blocată de Iran de la declanşarea conflictului cu SUA şi Israel pe 28 februarie, conform surselor citate. Compania britanică Vanguard Tech a confirmat că nava vizată este petrolierul Kiku, sub pavilion Panama, potrivit News.ro.