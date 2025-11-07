Unele state membre UE cer accelerarea implementării portofelului european digital

Miniştrii din statele baltice şi ţările nordice responsabili pentru digitalizare au adoptat o declaraţie menită să accelereze implementarea Portofelului UE pentru Identitatea Digitală (EUDI Wallet) în regiune, obiectivul fiind crearea unei zone nordice deschise şi interoperabile pentru cetăţeni şi companii, transmite Xinhua.

La întâlnirea care a avut loc joi la Tampere, Finlanda, miniştrii au fost de acord să promoveze un sistem comun de certificare pentru a sprijini soluţii EUDI Wallet sigure şi eficiente şi a facilita folosirea transfrontalieră a serviciilor digitale. De asemenea, la întâlnire au fost prezentate progresele legate de serviciile digitale transfrontaliere şi înlocuirea barierelor administrative.

"Adoptarea acestei declaraţii marchează un pas înainte în vederea realizării viziunii noastre de a face regiunea nordică cea mai sustenabilă şi integrată regiune din lume. Cooperarea strânsă între sectorul public şi cel privat şi soluţiile multiple pentru portofelul digital vor sprijini inovaţiile şi rezilienţa, îmbunătăţind serviciile pentru cetăţeni, firme şi autorităţile publice", a afirmat ministrul finlandez Anna-Kaisa Ikonen.

EUDI Wallet este o aplicaţie mobilă care înmagazinează datele personale verificate pentru a fi solosite în serviciile digitale din Europa, fiecare stat membru UE fiind responsabil pentru propria sa aplicaţie.