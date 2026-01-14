Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
UniCredit şi Fondul European de Investiţii au semnat una dintre cele mai mari tranzacţii de garanţii InvestEU

S.E.
Miscellanea / 14 ianuarie, 17:34

Sursa foto: UniCredit

Sursa foto: UniCredit

UniCredit şi Fondul European de Investiţii (FEI), parte a Grupului BEI, au semnat un nou acord de garantare InvestEU prin care va creşte semnificativ sprijinul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) din Europa Centrală şi de Est, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Acordul a fost anunţat la FT CEE Forum din Viena, cel mai mare şi mai influent forum economic din regiune, care a reunit peste 2.000 de delegaţi din 54 de ţări, inclusiv lideri politici, investitori, factori de decizie şi executivi care modelează viitorul Europei Centrale şi de Est, a relatat sursa citată.

Conform sursei menţionate, noua garanţie de 445 milioane de euro creşte şi extinde umbrela de garanţii neplafonate InvestEU lansată în 2023, devenind una dintre cele mai mari tranzacţii InvestEU ale FEI. Disponibilă până la finalul anului 2027, se estimează că facilitatea poate permite finanţări de până la 890 milioane de euro pentru IMM-uri din Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România şi Slovenia, a informat sursa amintită.

Facilitatea extinsă se va concentra în principal pe proiecte axate pe sustenabilitate şi inovare şi va continua să ofere IMM-urilor condiţii de finanţare îmbunătăţite, inclusiv preţuri mai competitive, scadenţe mai lungi şi cerinţe reduse de garanţii, potrivit sursei citate.

„Această tranzacţie demonstrează modul cum InvestEU poate fi implementat la scară largă pentru a genera un impact concret pentru întreprinderile mici şi mijlocii din Europa. Prin extinderea semnificativă a parteneriatului nostru cu UniCredit, susţinem mii de afaceri din Europa Centrală şi de Est în investiţiile lor în sustenabilitate, inovare şi transformare digitală. Utilizarea şi interesul crescut manifestat pentru garanţiei oferită până acum confirmă atât cererea, cât şi eficacitatea acestei abordări, iar noi suntem mândri să susţinem în continuare extinderea sa”, a declarat Marjut Falkstedt, directorul executiv al FEI, în comunicat.

"IMM-urile din regiunea ECE a UE angajează peste 65% din populaţia din regiune şi generează peste 55% din valoarea economică, dar însă unele dintre ambiţiile lor depăşesc posibilităţile existente şi accesul lor la finanţare. Prin extinderea parteneriatului nostru InvestEU cu FEI, creştem volumele de creditare şi oferim beneficii tangibile: condiţii mai bune, perioade mai lungi şi, acum, acces la pieţele de capital prin mini-obligaţiuni. În acest fel, antreprenorii cu idei bune pot investi, pot inova şi se pot extinde mai rapid, cu mai puţine constrângeri, stimulând în acelaşi timp creşterea şi oportunităţile din CEE”, a subliniat Teodora Petkova, Head of UniCredit pentru Europa Centrală şi de Est, în sursa citată.

Acordul extins introduce mini-obligaţiunile ca instrument de finanţare eligibil, sprijinind accesul IMM-urilor la pieţele de capital şi diversificând sursele de finanţare dincolo de creditarea bancară tradiţională, a mai transmis comunicatul de presă.

