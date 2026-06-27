Ursula von der Leyen salută acordul Israel-Liban, şi anunţă un ajutor umanitar de 100 de milioane de euro

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat sâmbătă acordul încheiat vineri între Israel şi Liban la Washington, pe care îl consideră o etapă „crucială” către o dezescaladare în regiune, conform unui mesaj publicat pe X. Von der Leyen a subliniat că „nu poate să existe pace în Orientul Mijlociu atât timp cât Libanul este pradă flăcărilor”, potrivit aceleiaşi surse.

Preşedinta Comisiei Europene a evidenţiat că următoarele etape-cheie sunt dezarmarea grupărilor nestatale şi apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Libanului, conform mesajului citat. Ea a precizat că Uniunea Europeană este pregătită să susţină această cale către o stabilitate regională durabilă în Orientul Mijlociu, potrivit aceleaşi surse.

Von der Leyen a anunţat un ajutor umanitar în valoare de 100 de milioane de euro, destinat persoanelor deplasate, conform informaţiilor postate de Von der Leyen.