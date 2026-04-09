USR: Balastierele mascate ca iazuri piscicole, în vizorul Guvernului

A.G.
Politică / 9 aprilie, 12:24

USR: Balastierele mascate ca iazuri piscicole, în vizorul Guvernului

Guvernul pregăteşte modificări legislative în domeniul exploatării agregatelor minerale, după ce autorităţile au constatat că, în multe cazuri, aşa-numitele „iazuri piscicole” au fost folosite în ultimii ani ca paravan pentru extracţia de materiale de construcţie, potrivit unei postări publicate de USR pe Facebook.

Potrivit mesajului transmis de formaţiune, în România există „pe hârtie” aproximativ 1.200 de iazuri piscicole, însă mai puţin de 10% dintre acestea ar fi devenit efectiv amenajări piscicole funcţionale. În restul cazurilor, susţine sursa citată, ar fi fost săpate gropi de mari dimensiuni, din care au fost extrase, în ultimul deceniu, milioane de metri cubi de materiale de construcţie.

USR afirmă că datele analizate indică o corelare directă între aceste exploatări şi marile şantiere de infrastructură, ceea ce ar contura „un model de afacere” susţinut de o legislaţie permisivă, controale insuficiente şi lipsa unor intervenţii ferme din partea statului.

Calendar accelerat pentru modificarea regulilor

Conform aceleiaşi surse, subiectul a fost discutat la Palatul Victoria, unde ministra Mediului, Diana Buzoianu, împreună cu premierul Ilie Bolojan, au convenit un calendar accelerat pentru schimbarea cadrului legislativ aplicabil balastierelor.

Printre măsurile anunţate se numără stabilirea unor limite clare privind durata licenţelor, suprafaţa luciului de apă şi adâncimea exploatării, precum şi introducerea unor mecanisme mai stricte de verificare a obligaţiilor asumate de operatori la momentul obţinerii avizelor, conform sursei citate.

De asemenea, autorităţile au în vedere executarea garanţiilor financiare pentru refacerea mediului în cazurile în care companiile nu şi-au respectat angajamentele asumate în procesul de autorizare, mai notează aceeaşi sursă.

Controale intensificate şi monitorizare publică

În paralel, Ministerul Mediului şi Garda Naţională de Mediu ar urma să intensifice controalele tematice la nivel naţional asupra balastierelor, potrivit postării.

USR a invocat şi lansarea platformei online „Radarul Balastierelor” / „Inspectorul Balastierelor”, prezentată ca un instrument de monitorizare publică a activităţilor de exploatare, care ar permite identificarea operatorilor, a amplasamentelor şi a volumelor exploatate.

Potrivit formaţiunii, platforma, lansată în urmă cu două săptămâni, a fost accesată deja de peste 30.000 de ori.

Mesaj politic şi miză de interes public

În mesajul publicat, USR susţine că resursele naturale ale României „nu sunt un bun privat al câtorva firme care au învăţat să ocolească legea”, ci aparţin întregii societăţi şi generaţiilor viitoare.

Tema are o miză mai largă decât una strict administrativă, întrucât vizează atât protecţia mediului şi refacerea terenurilor afectate, cât şi modul în care au fost exploatate, sub acoperirea unor amenajări declarate piscicole, resurse utilizate ulterior în sectorul construcţiilor şi al infrastructurii, potrivit aceleiaşi surse.

Conform sursei citate, dacă măsurile anunţate vor fi transpuse rapid în legislaţie şi în controale efective, sectorul balastierelor ar putea intra într-o etapă de reglementare mai strictă, după ani în care numeroase exploatări au funcţionat într-o zonă gri din punct de vedere administrativ şi de mediu.

