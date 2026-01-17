Valeriu Stoica: "Bolojan este un administrator responsabil şi un bun negociator"

Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica consideră că premierul Ilie Bolojan este un administrator responsabil şi un bun negociator, pentru că dacă nu ar fi fost, atunci nu rezista acestui conflict permanent din interiorul coaliţiei, informează news.ro.

Stoica a afirmat că dacă nu a explodat coaliţia este în primul rând meritul lui Bolojan, care a ştiut să ţină echilibrul. Fostul lider liberal a mai declarat că Bolojan nu este doar un bun mecanic de maşină, ci şi un bun şofer, care ştie unde şi cum să meargă.

Valeriu Stoica a declarat, sâmbătă, la Digi 24, că certuri şi scandaluri sunt în toate coaliţiile politice.

”Ilie Bolojan, înainte de membru al unui partid, este un administrator responsabil şi mai este şi un bun negociator deşi eu am observat în ultimul timp că i se reproşează că nu ar fi bun negociator pentru că în coaliţie sunt certuri şi scandaluri. Dar eu vă întreb, în care coaliţie politică a existat pace şi armonie? Eu nu ştiu, nu cunosc nici o coaliţie politică în care să fi existat altceva decât scandal din '90 şi până astăzi. Şi nu mă gândesc doar la România. Condiţia de existenţă a unei coaliţii este tensiunea internă permanentă. Nu asta este anormal”, a afirmat Valeriu Stoica

El a precizat că 2026 va fi un an dramatic, iar ”această stare de conflict permanent între partidele din coaliţie nu e deloc benefică pentru a obţine rezultate”.

Fostul lider liberal consideră că statul român este ca o maşină stricată, care trebuie să sufere reparaţii şi în acelaşi timp să meargă şi în viteză, iar acest lucru nu este posibil.

”Deficitul bugetar e foarte important şi reducerea lui este o misiune crucială a acestui guvern, dar nu e un scop în sine. Ceea ce trebuie să facă aceste corecţii bugetare, este, ca să folosesc o comparaţie, reparaţia unei maşini stricate. Da, repari maşina nu ca să o ţii în garaj, repari maşina ca să meargă şi să aibă performanţă. Partea proastă este că această maşină stricată care este statul român ar trebui să sufere reparaţii în acelaşi timp în care trebuie să meargă şi în viteză. Nu se poate. Şi din punctul ăsta de vedere, cei care reproşează lui Ilie Bolojan că are o viziune contabilă, statistică asupra situaţiei economice în primul rând din România şi asupra situaţiei bugetare, cred că sunt nedrepţi”, a explicat Valeriu Stoica.

El a declarat că măsurile luate anul trecut de Guvernul Bolojan au fost corecte.

”Eu cred că a ales bine şi alege bine. Cifrele nu sunt importante, totuşi ele pot să fie evocate sub aspectul că anul trecut a reuşit o reducere semnificativă a deficitului bugetar şi mai mult decât atât că asta poate să nu spună mare lucru, dar să nu uităm că la începutul anului trecut România era cu securea deasupra capului. Agenţiile internaţionale, instituţiile internaţionale, toate ne vedeau un viitor sumbru. Acest guvern Bolojan a evitat prăpastia către care ne îndreptam. E un lucru care arată că Ilie Bolojan nu e doar un bun mecanic de maşină, este şi un bun şofer, ştie încotro să meargă şi ştie cum să meargă. E adevărat că noi vrem mult mai mult, fiecare dintre noi. Trebuie să vedem şi ce se poate”, a mai transmis fostul lider PNL.

El a subliniat că Bolojan a făcut tot ce se putea în condiţiile unei coaliţii în care există stare de scandal permanent.

”Şi eu cred că Ilie Bolojan a făcut maxim din ceea se poate în condiţiile unei coaliţii în care, din păcate, starea de scandal permanent există şi în care cred că o să ne aflăm şi anul acesta. Pentru că între PSD şi USR e o mare tensiune, nu ştiu dacă ea va putea fi aplanată, nici între PSD şi Bolojan nu e foarte multă armonie, nu vorbesc de PSD şi PNL, vorbesc de PSD şi Ilie Bolojan. Eu cred că Ilie Bolojan e un bun negociator. Reproşul care i se face că nu negociează este inexact. Dacă nu ştia să negocieze, nu rezista până acum în acest conflict permanent din interiorul coaliţiei. Au fost momente în care părea că explodează coaliţia, totuşi ea nu a explodat şi este în primul rând meritul lui Ilie Bolojen care a ştiut să ţină echilibrul”, a mai afirmat Valeriu Stoica.