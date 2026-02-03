Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Vertiv introduce seria PowerUPS 200 pentru protecţia echipamentelor împotriva întreruperilor de curent

U.B.
Companii / 3 februarie, 13:08

Sursa foto: Vertiv

Compania Vertiv (NYSE: VRT) a anunţat lansarea seriei PowerUPS 200, o gamă de sisteme UPS compacte, disponibile în capacităţi între 600 şi 2200 VA, destinată protecţiei echipamentelor împotriva întreruperilor de curent şi a fluctuaţiilor de tensiune, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Seria include două variante: Essential Line Interactive şi Standard Line Interactive, evidenţiază comunicatul. Conform sursei menţionate, ambele modele oferă baterii uşor de înlocuit, afişaje pentru monitorizarea stării sistemului (LED pentru Essential, LCD color pentru Standard) şi, în modelele de 1000 VA şi peste, porturi USB Type-A şi Type-C. Alte caracteristici tehnice includ reglarea automată a tensiunii (AVR) şi posibilitatea dezactivării alarmelor sonore, subliniază comunicatul.

Modelele oferă până la opt prize, specifică sursa precizată, şi vin cu garanţii de 2 ani pentru seria Essential şi 3 ani pentru seria Standard, inclusiv pentru baterii. Seria face parte din portofoliul Vertiv de UPS-uri desktop monofazate şi se integrează cu soluţiile de gestionare a energiei Vertiv, se adaugă în comunicat.

Ziarul BURSA

03 februarie
Ediţia din 03.02.2026

Consultă arhiva ziarului
