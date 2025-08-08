Victoria Mboko a câştigat turneul de la Montreal, primul său titlu WTA

Tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko, în vârstă de 18 ani, a încheiat joi seara un parcurs de vis către titlul National Bank Open, la Montreal, depăşind obstacolele unui început lent şi unei încheieturi umflate la mâna dreaptă şi învingând-o pe japoneza Naomi Osaka în finală, scor 2-6, 6-4, 6-1.

Mboko, care urcă de pe locul 85 pe locul 25 în clasamentul mondial, a câştigat primul său titlu WTA Tour şi s-a alăturat lui Faye Urban în 1969 şi Biancăi Andreescu în 2019, fiind singurele jucătoare canadiene care au câştigat turneul de acasă în Era Open.

Mboko a căzut în genunchi după ce Osaka a trimis mingea în plasă, iar publicul zgomotos a izbucnit în urale în jurul terenului central. Câştigătoarea a alergat apoi să-şi îmbrăţişeze familia şi antrenorii din loja de lângă teren.

„Când am câştigat şi am văzut atâţia oameni în picioare, aclamându-mă, a fost o experienţă ireală”, a declarat Mboko, care s-a născut în Charlotte, Carolina de Nord, din părinţi congolezi, şi a crescut în Toronto. „Nu m-aş fi gândit niciodată că ceva astfel se va întâmpla atât de repede. Dovedeşte că visele sunt mai aproape decât par.”

„A fost o săptămână incredibilă aici, în Montreal”, le-a spus Mboko fanilor. „Montreal, je vous aime!”

Mboko este a treia jucătoare cu wild card care câştigă un titlu WTA 1000, după Maria Şarapova la Cincinnati în 2011 şi Bianca Andreescu la Indian Wells în 2019.